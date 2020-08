Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci è la prima concorrente ufficiale

Elisabetta Gregoraci è la prima concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 5: la nuova edizione del reality di Canale 5 è ormai alle porte e la showgirl ha espresso tutte le sue ansie in un'intervista al Corriere della Sera.

La lista dei quattordici concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip non è ancora definitiva ma Elisabetta Gregoraci sarà una dei VIP che varcherà la porta della Casa più spiata di Italia. La showgirl di Soverato è pronta a mettersi a nudo davanti alle telecamere del reality anche se questo le crea molta apprensione, come ha raccontato al quotidiano milanese: "Sono agitata. Non ho ancora preparato nemmeno la valigia. Ho avuto una vita molto intensa per la mia età. Ho fatto tantissime esperienze. Ma qui si tratta di condividere, di mettersi a nudo. Credo che molti mi vedranno sotto una luce inaspettata".

Elisabetta Gregoraci è ufficialmente una concorrente di #GFVIP! pic.twitter.com/VuW6bVElUK — Grande Fratello (@GrandeFratello) August 31, 2020

La showgirl calabrese ha raccontato che prima di accettare la proposta di Alfonso Signorini ne ha parlato con Nathan, il figlio di dieci anni che ha avuto con l'ex marito Flavio Briatore: "Prima di accettare ne ho discusso con lui ha 10 anni, è grande e grosso, il mio piccolo gigante buono, e parla anche come un adulto... alla fine per lui sarà quasi un sollievo allontanarsi un po' da una mamma così fisica, rompiscatole". Per non fargli sentire troppo la sua mancanza ecco cosa ha fatto: "Gli ho già scritto una serie di lettere che riceverà quando sarò via. Gli dico cose tipo 'studia', 'ti penso', 'ti voglio bene'".

Parlando di Flavio Briatore e delle polemiche che lo hanno accompagnato in questi giorni ha detto: "il problema non è la notte sarda ma sono le notti in generale. Con tutto quello che abbiamo attraversato capisco la voglia di evadere, ma questo problema esiste non ce lo dobbiamo scordare. Servono tutte le attenzioni e le precauzioni, non bisogna sottovalutare niente".