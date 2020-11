Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo Pretelli: "Cosa dirò di te a Nathan Falco"

Cosa dirà Elisabetta Gregoraci a suo figlio Nathan Falco sul rapporto avuto con Pierpaolo Pretelli all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5? L'ex velino lo ha chiesto alla showgirl che gli ha risposto "gli racconterò che sei stato un amico speciale".

Le ultime 48 ore all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5 sono state all'insegna dello psicodramma, dopo la decisione degli autori di allungare il reality fino all'8 febbraio alcuni concorrenti hanno deciso che abbandoneranno il reality e tra questi ci dovrebbe essere Elisabetta Gregoraci. L'ex di Briatore e Pierpaolo Pretelli hanno stretto un'amicizia che l'ex velino e Alfonso Signorini avrebbero voluto che si trasformasse in una relazione ma che non è andata oltre il grado di "amici speciali" stabilito dalla Gregoraci.

Pierpaolo sembra ormai rassegnato a lasciar andare Elisabetta ma spera che lei, una volta uscita dalla casa, si ricordi di lui e per questo le fa una domanda molto tenera: "Quando tuo figlio ti chiederà 'Ma chi era quello?', che gli dirai?". Nathan, il figlio che la Gregoraci ha avuto dall'ex marito Flavio Briatore, è la ragione per cui la concorrente è decisa a lasciare il gioco alla scadenza prevista.

Elisabetta rispondendo alla domanda dell'ex velino gli ha detto: "Gli dirò che è un amico speciale del Grande Fratello, con cui mamma ha fatto quest'avventura insieme. Mamma parlava molto di più con lui, rispetto a tanti altri. Non lo so. È grande. Non so se il papà gli abbia fatto vedere e quanto abbia visto. Qualcosa avrà visto. Se n'è parlato tanto di noi, anche se non è mai successo niente. Lui si è messo su Instagram un mese prima che entrassi qua dentro, anche se io ero contraria. Ci saranno di sicuro le pagine dei Gregorelli. Quando esco, le vado a vedere".

Nel frattempo sembra che ai concorrenti non sia stato detto che la prossima trasmissione in diretta sarà lunedì e non venerdì, dalla prossima settima infatti l' appuntamento con il Grande Fratello Vip 5 su Canale 5 in prima serata avrà una cadenza settimanale. Nella puntata di lunedì sono in nomination: Dayane Mello, Selvaggia Roma, Francesco Oppini, Rosalinda Cannavò, Elisabetta Gregoraci, Enock Barwuah e Andrea Zelletta.