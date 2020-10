Grande Fratello Vip 5: Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si riabbracciano, lui la bacia sulle labbra

Al Grande Fratello Vip 5 Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si sono finalmente riabbracciati nella casa e lui non si è lasciato sfuggire l'occasione per darle un bacio sulle labbra.

Dopo giorni nel cucurio, Elisabetta Gregoraci ha finalmente riabbracciato Pierpaolo Pretelli nella casa, e l'ex velino non ha perso tempo: tra parole dolci e sguardi languidi, le ha dato un bacio sulle labbra che non è certo sfuggito alle telecamere di Canale 5.

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 5 Elisabetta Gregoraci era finita nel cucurio insieme a Massimiliano Morra, Guenda Goria e Adua Del Vesco. La "punizione a orologeria" è finita ieri quando, con un comunicato in una busta rossa, gli autori hanno annunciato a loro e agli altri concorrenti che era finalmente arrivato il momento di tornare a occupare l'appartamento principale tutti insieme.

Con somma gioia di tutti, ma soprattutto di Pierpaolo Pretelli che, dopo giorni di frasi bisbigliate alla porta del cucurio e bigliettini, ha potuto finalmente riabbracciare l'ex moglie di Flavio Briatore.

La reazione dei due gieffini non è certo passata inosservata sotto l'occhio sempre vigile del Grande Fratello, che ha immortalato anche un tenero bacio sulle labbra tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo. Non è certo il primo, come sanno ormai gli spettatori, che ricorderanno certamente quel lungo bacio in piscina "provocato" però da Alfonso Signorini.

Certamente, a dispetto di quanto la soubrette vorrebbe far credere ogni volta durante la diretta di Canale 5, il loro rapporto sembra ogni giorni più stretto e a nulla, evidentemente, sono valsi i giorni di reclusione di lei nel cucurio. Recentemente anche la mamma di Pretelli è intervenuta a commentare la possibile nascente relazione tra suo figlio ed Elisabetta Gregoraci che, a dispetto dei continui interventi esterni e di quanti pensano sia creata a tavolino dagli autori per un engagement social maggiore, sta tenendo viva l'attenzione del pubblico sul reality.