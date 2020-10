Grande Fratello Vip 5, la mamma di Pierpaolo Pretelli su Elisabetta Gregoraci: “Mi sembra presa da lui”

Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci secondo la mamma dell'ex velino potrebbero essere una bella coppia anche fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 5. Mentre la maggior parte del pubblico non crede che l'ex moglie di Briatore condivida i sentimenti di Pierpaolo, la madre di quest'ultimo la vede 'presa da lui'.

Per smuovere il gossip all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5 Alfonso Signorini ha puntato subito sulla coppia Pierpaolo Pretelli - Elisabetta Gregoraci, facendo scambiar loro un lungo bacio in piscina come prova per un gioco. Sono passati i giorni e l'ex velino si è dimostrato sempre più preso dalla Gregoraci, che non sembra però ricambiare il sentimento considerandolo solo un amico. Mentre la maggior parte degli utenti dei social chiede a Pierpaolo di allontanarsi dalla ex moglie di Briatore, la madre di lui crede che tra i due potrebbe nascere un sentimento vero.

Intervistata dal settimanale DiPiù la signora ha detto: "Vedo lei molto presa da lui. Mio figlio è un ragazzo pieno di valori, ha un cuore grande". La madre rimprovera a Pierpaolo di essere troppo precipitoso: "con Elisabetta si è dimostrato troppo precipitoso. Lei è una donna bellissima, di gran cuore, è matura, è mamma, ha bisogno dei suoi tempi". Per questo gli consiglia di lasciarle più spazio e di non correre: "Come lei, anche lui ha un figlio. Comunque chissà, spero tutto il meglio per loro".

Elisabetta Gregoraci nei giorni scorsi, smentendo il flirt con il coinquilino, ha detto: "Non abbiamo nessun flirt, io sono innamorata fuori dalla casa. Ecco, ho sganciato la bomba". Qualche giorno dopo Novella 2000 ha creduto di aver identificato il presunto fidanzato della gieffina con il rapper Mr. Rain, gossip smentito in diretta dalla stessa Elisabetta.

Pretelli non sembra aver creduto allo scoop della coinquilina come ha rivelato poco dopo nel confessionale: "Non penso che ci sia qualcuno fuori, non credo che Elisabetta abbia qualcuno".

Nella puntata di lunedì sera il pubblico ha scelto i cinque immuni a cui evitare la nomination, con grande sorpresa degli inquilini la showgirl non è risultata tra i personaggi preferiti dal pubblico, a differenza di Pierpaolo.