Grande Fratello Vip 5, bufera su Elisabetta Gregoraci dopo la frase imbarazzante a Dayane Mello

La polemica non si placa per Elisabetta Gregoraci, che ha rivolto una frase imbarazzante a Dayane Mello. Dopo essere finita in nomination insieme alla modella brasiliana e a Maria Teresa Ruta, la Gregoraci si è rivolta alla coinquilina in una maniera supponente che ha irritato il pubblico da casa.

La "Cleopatra" del Grande Fratello Vip 5, come l'hanno appellata Fulvio Abbate e Antonella Elia, lunedì sera è finita in nomination insieme a Maria Teresa Ruta e Dayane Mello. Elisabetta Gregoraci ha considerato la nomination un vero e proprio affronto tentando di screditare le sue rivali. Dopo aver sparlato di Maria Teresa Ruta con i coinquilini della 'stanza arancione' ha affrontato in maniera velatamente subdola Dayane Mello. Parlandole della puntata di venerdì prossimo si è augurata di essere eliminata affermando: "Io posso pure andare a casa perché ho altre cose da fare. Ma tu devi lavorare, ti serve".

Pochi sui social hanno creduto alla buona fede di Elisabetta Gregoraci, la maggior parte degli utenti è convinta che il suo sia stato un modo per sminuire l'avversaria, sottolineando che lei ha una vita tranquilla e agiata al di fuori del Grande Fratello, a differenza della modella brasiliana.

Elisabetta Gregoraci in questi giorni è sotto attacco anche per la sua gestione del presunto flirt con Pierpaolo Pretelli, l'ex velino che la sta corteggiando. Lunedì Alfonso Signorini ha portato alla luce una sua presunta storia al di fuori della casa con Stefano Coletti, pilota automobilistico di Montecarlo, a lui sarebbero indirizzati i colpetti sul cuore che la Gregoraci ogni tanto si dà a favore di telecamera. Per questo motivo molti pensano che Elisabetta stia portando avanti il suo flirt con Pierpaolo solo a beneficio del reality.

In questo momento nella casa ci sono tredici concorrenti: Tommaso Zorzi, Guendalina Goria, Stefania Orlando, Massimiliano Morra, Enock Barwuah, Patrizia De Blanck, Adua Del Vesco, Andrea Zelletta Pierpaolo Petrelli, Francesco Oppini, Elisabetta Gregoraci, Dayane Mello e Maria Teresa Ruta. Gli ultimi tre sono in nomination per venerdì prossimo, in base all'esperienza delle scorse settimane il meno votato non abbandonerà la casa ma andrà automaticamente in nomination.