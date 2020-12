Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello litigano anche per l’aria calda

Nuovo scontro al Grande Fratello Vip 5 tra Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello: le due concorrenti hanno litigato perchè l'aria nella stanza era troppo calda e gli autori avrebbero attribuito la "colpa" a una richiesta di Elisabetta.

Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello non si amano e questa cosa è nota a chiunque segua il Grande Fratello Vip 5 ma stavolta la colpa dell'ennesimo litigio risalirebbe ad una "soffiata" del GF stesso. Stamattina la modella brasiliana è entrata nel confessionale e si è lamentata di aver dormito poco per la temperatura troppo alta nella stanza, gli autori le avrebbero detto che era stata la Gregoraci durante la notte a chiedere di alzare la temperatura, come si può sentire in questo video direttamente dalla sua voce.

Dayane Mello al momento della colazione ha chiesto ad Elisabetta Gregoraci di trovare un punto di incontro "Ci dobbiamo venire incontro per questa cosa dell'aria calda in stanza perché non se ne può più, mi hanno detto che sei tu che vai in confessionale a chiederla. Non voglio litigare, ma non posso morire. Sono allergica alla polvere, non riesco a dormire e a respirare perché tu hai freddo. Dobbiamo trovare un equilibrio e mettere l'aria giusta".

La Gregoraci ha negato di essersi alzata nella notte per chiedere al Grande Fratello di aumentare la temperatura, utilizzando però un tono piuttosto aggressivo. La modella brasiliana, per tutta risposta: "Come al solito tu sei la perfetta che non fa mai niente. Non sai chiacchierare, sai solo attaccare. Devo stare male perché tu hai freddo. Sono tre mesi che mi dicono che sei tu. Non sei la padrona della casa_".

Dopo lo sfogo della Mello è stata la volta di Elisabetta: "Hai già detto una cosa sbagliata perché io non vado in confessionale a chiedere aria calda. Se te l'hanno detto mi devi dire chi te l'ha detto. Sei diventata ridicola, sai solo sparlare tutto il giorno dalla mattina alla sera. Io non ti ho attaccata, ho solo detto che questa cosa non è vera. Devi dirmi chi te l'ha detto, se fossi stata io l'avrei detto". Il giallo resta: la Gregoraci è andata nel confessionale, la Melllo avrà detto la verità?