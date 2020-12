Grande Fratello Vip 5: tra Dayane Mello e Giulia Salemi è scontro aperto dopo la puntata

Dayane Mello ha una nemica in più al Grande Fratello Vip 5: è Giulia Salemi che, dopo quanto appreso ieri sera nel corso della puntata in diretta su Canale 5, ha sfogato tutto il proprio risentimento verso la modella brasiliana nella mattinata di oggi.

Come si vede nella clip integrale, le due stavano trascorrendo un momento di relax in cortile, scortate dai fedeli Pierpaolo Pretelli e Giacomo Urtis, quando hanno ricominciato a parlare di quanto accaduto ieri sera e delle dichiarazioni di Dayane rispetto al rapporto che lega la Salemi a Pretelli, definito finto e sostanzialmente buono solo a richiamare l'attenzione delle telcamere.

L'influencer milanese però non ci sta e comincia a inveire contro la modella, accusandola di essere egoista e invidiosa della felicità altrui: "Che razza di persona egoista sei? Ti brucia se sono felice? Meno male che ho conosciuto uno come Pierpaolo. Io non posso vivere costantemente giudicata da te. Non venire a insegnarmi a essere donna".

La Mello, dal canto suo, non ha ritenuto di dover sopportare ancora a lungo il "dramma" messo in piedi per l'occasione dall'ormai ex amica, ed è andata via al grido di "Giulia, sei infantile! Non iniziare a fare drammi, hai vinto tutto: la tua storia d'amore e la mia amica". Non è finita, perchè, incassati i nuovi colpi, Giulia Salemi ha attaccato più velenosa che mai: "La tua amica l'hai abbandonata tu, non c'è nessun amore. Io vivrò sempre meglio di te perché non provo cattiveria e invidia. Ti brucia perché ci hai provato con tre persone e non ci sei riuscita?".

Chi delle due abbia ragione è sinceramente difficile da dire con il passare dei giorni, in un programma che, visti i continui rinvii, sta portando fin troppo allo scoperto i meccanismi che lo regolano. Al momento tutta la casa, fatta eccezione per i soli Giacomo Urtis e Maria Teresa Ruta, sembra muoversi compatta contro Dayane Mello, vista anche la fine dell'amicizia con Rosalinda Cannavò, ma anche questo è ormai un copione già visto.