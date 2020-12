Grande Fratello Vip 5. Rosalinda Cannavò su Dayane Mello: "Sono stata il suo giocattolo"

Frattura al Grande Fratello VIP 5 tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello: dopo alcune clip mostrate da Alfonso Signorini l'attrice siciliana ha detto che la sua amica l'ha usata come un giocattolo.

Ieri sera si è consumato il dramma delle #rosmello, il nome che il fandom di Rosalinda Cannavò e Dayane Mello si è dato in questi tre mesi di Grande Fratello Vip 5. Le due amiche avevano litigato durante la settimana, dopo la nomination di Rosalinda a Sonia Lorenzini. Nonostante l'amicizia con Rosalinda, la Mello si era schierata dalla parte dell'influencer compromettendo il suo rapporto con la Cannavò.

Alfonso Signorini nella seconda parte della diretta ha convocato le due nella mistery room - come potete vedere in questo video - e ha mostrato alcune clip in cui Dayane criticava aspramente Rosalinda con molti coinquilini della casa. Alla fine della clip Rosalinda si è rivolta verso Dayane dicendole "forse oggi che sono meno vulnerabile e mi consideri un giocattolo vecchio da buttare". Dayane le ha risposto dicendo "a te piace fare i drammi, continua così".

Rosalinda nel dopo puntata ha detto che per lei la frattura è insanabile: "se tu mi tradisci e ferisci pesantemente com'è successo, se io metto una croce metto una croce. Mia madre lo sa che sono così". Subito dopo la Cannavò si è rifiutata di andare a dormire vicino a Dayane e voleva dormire sul divano finché Tommaso Zorzi non l'ha convinta a dormire, almeno per questa notte, nel letto con lui e Maria Teresa Ruta. Un ennesimo punto di non ritorno che la Mello ha commentato così: "lei ha sempre voluto dormire nell'altra stanza".