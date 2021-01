Grande Fratello Vip 5, Cecilia Capriotti ad Andrea Zenga: "ti votano perchè fai pena alla gente"

Cecilia Capriotti continua nel suo tentativo di logorare i concorrenti che l'hanno mandata in nomination: oggi è toccato ad Andrea Zenga a cui ha detto che il pubblico da casa lo salverà sempre perché la sua storia suscita pietà.

Cecilia Capriotti non riesce a digerire la nomination di lunedì sera, dopo aver pressato per ventiquattro ore Maria Teresa Ruta, ora è passata ad attaccare Andrea Zenga, il figlio dell'ex portiere della nazionale che ha passato la nomination di lunedì sera che ha mandato a casa Mario Ermito. Oggi mentre i due Andrea della casa del Grande Fratello Vip 5 erano seduti in giardino, la Capriotti si è avvicinata e ha parlato delle nomination, suo chiodo fisso da lunedì sera.

Andrea Zenga non vede il padre Walter da quando aveva tredici anni, la sua storia è stata accennata all'interno della casa e in un segmento della diretta di lunedì scorso. Secondo Cecilia Capriotti: "hai la storia che fa pena alla gente, non fanno fuori quello che fa pena. Grazie a questa cosa hai avuto anche due clip". Andrea Zenga ha raccontato il fatto a uno sbigottito Pierpaolo Pretelli e, più tardi, a Stefania Orlando, mentre Andrea Zelletta ha confermato quanto detto dall'altro gieffino. Nel tardo pomeriggio l'attrice è tornata sull'argomento cercando di spiegare ad Andrea Zenga che le sue parole erano state fraintese, ma gli argomenti non sembrano aver convinto nè il coinquilino nè l'ormai agguerritissimo pubblico del reality.

Il televoto che si chiuderà lunedì prossimo vede in nomination quattro concorrenti: Dayane Mello, Stefania Orlando, Cecilia Capriotti e Carlotta dell'Isola. Per Cecilia, vista l'insofferenza del web verso i suoi atteggiamenti, la salvezza comincia a diventare più difficile ma sappiamo che al televoto tutto può succedere. Lunedì per l'ex modella potrebbe essere una serata difficile anche perché Enock Barwuah ha chiesto un confronto con Cecilia Capriotti dopo averle sentito dire che il razzismo non esiste.