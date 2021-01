GF Vip 5, per Cecilia Capriotti "il razzismo non esiste": Enock Barwuah risponde infuriato

Cecilia Capriotti è convinta che il razzismo non esista e per argomentare le sue affermazioni ha tirato in ballo Enock Barwuah e la sua partecipazione al GF Vip 5.

Cecilia Capriotti è riuscita a far infuriare Enock Barwuah: ieri sera l'attrice, parlando con Stefania Orlando, ha detto che il razzismo non esiste, almeno non in Italia dove il fratello di Mario Balotelli al Grande Fratello Vip 5 "è stato trattato bene".

Nuovo episodio di razzismo verbale al Grande Fratello Vip 5? Questa volta i riflettori sono puntati su Cecilia Capriotti e sulle sue bizzarre espressioni circa la partecipazione di Enock Barwuah al reality. Parlando con Stefania Orlando l'attrice ha spiegato che il programma di Alfonso Signorini ha trattato tematiche importanti come l'amore di un gay per un etero, riferendosi al rapporto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini.

Continuando a magnificare il programma a cui partecipa Cecilia ci ha reso edotti di una cosa che nessuno sapeva: il razzismo in Italia non esiste. La Capriotti ha spiegato anche i motivi di questa sua sensazionale scoperta ricordando il percorso di Enock Barwuah all'interno del reality "Il razzismo non esiste più. Lo ha dimostrato Enock, che qui è stato trattato da Dio. Anche quello è importante".

Le parole di Cecilia sono subito state criticate su Twitter ed hanno richiamato l'attenzione di Enock, che nelle sue storie di Instagram ha detto "Voglio dire alcune cose che non mi stanno bene di quello che ha detto Cecilia", ha spiegato il ragazzo in un video. "'Enock è stato trattato bene'. Cosa intende dire? Enock è stato trattato bene perché si è fatto voler bene. 'Il razzismo non esiste'. Ma dove ca**o vivi? Secondo me quello che ha detto è peggio di quello che aveva detto Fausto. Non aspettatevi che questa sera vada a fare lo show trash. Su questi argomenti io non faccio trash". Ricordiamo che Fausto Leali era stato squalificato dal reality per aver usato la parola n..ro. Il fratello di Balotelli per tutta la giornata ha pubblicato sulle storie di Instagram articoli di giornale che riportavano episodi di razzismo nel nostro paese.

Alcuni utenti del social hanno riportato anche un'altra strana conversazione della Capriotti con Samantha De Grenet che le faceva notare la simpatia che Tommaso Zorzi prova nei suoi confronti. Cecilia le ha risposto: "perchè è gay, io sto simpatica a tutti i gay".