Grande Fratello Vip 5, Cecilia Capriotti contro Maria Teresa Ruta: perché hanno litigato

Alla fine della diretta del Grande Fratello Vip 5 di lunedì sera Cecilia Capriotti e Maria Teresa Ruta hanno litigato per le dinamiche che si erano sviluppate alla fine della puntata e per la nomination.

Cecilia Capriotti non ha preso bene la nomination di Maria Teresa Ruta e Andrea Zenga e subito dopo la fine della diretta del Grande Fratello Vip 5 ha litigato con la giornalista sportiva accusandola di falsità.

Molti concorrenti del Grande Fratello Vip 5 vivono la nomination come un attacco personale e non come una dinamica del gioco. Ieri sera Cecilia Capriotti ha ricevuto la sua prima nomination e ha reagito in maniera a dir poco esagerata litigando con Maria Teresa Ruta, sparlando di Andrea Zenga e levando il saluto a entrambi.

Finita la puntata Maria Teresa si è avvicinata alla Capriotti per spiegarle i motivi della nomination dicendole "Cecilia quando vuoi parliamo" ma l'attrice l'ha stoppata piccata: "No, non mi interessa. Non sei sincera, ti guardo negli occhi e te lo dico" e poi "Non me lo meritavo, per te ho sempre avuto un occhio di riguardo. Ti reputo una persona diversa da quella che pensavo. Non mi interessa più tornare sul discorso, grazie", ha detto prima di andarsene senza dare la possibilità di replicare.

Subito dopo Cecilia ha detto a Samantha e Carlotta che si è sentita tradita da Maria Teresa Ruta a cui aveva promesso di non nominarla, aggiungendo: "Mi ha fatto fare delle confidenze che non volevo neanche fare". La Capriotti ha accusato la Ruta, che fino a oggi ha superato ben diciannove nomination, di non essere corretta nel gioco: "Lei ha giocato sporco, io vado avanti per sentimenti, lei vuole solo arrivare fino alla fine. Le persone strateghe non mi piacciono. Le amicizie si scelgono".

Stamattina il malumore di Cecilia Capriotti è continuato e quando ha incrociato Maria Teresa Ruta e Andrea Zenga non ha risposto al loro saluto. A proposito del figlio dell'ex portiere della nazionale, Walter, ieri sera la Capriotti ha detto che ha superato la nomination solo perché la sua storia con il padre suscita il pietismo del pubblico.