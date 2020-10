Grande Fratello Vip 5, il bacio tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini scatena i fan (VIDEO)

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno fatto felici i loro fan scambiandosi un bacio durante la serata a tema nella casa del Grande Fratello Vip 5. I due sembrano aver stretto una solida amicizia che he avuto anche la benedizione di Alba Parietti.

Alfonso Signorini lunedì scorso li aveva nominati la vera coppia di fatto del Grande Fratello Vip 5, i due avevano appena fatto pace dopo un litigio durato tutta la giornata a causa di una finta dichiarazione d'amore dell'influencer verso il figlio di Alba Parietti. Ma sabato sera è arrivato anche il bacio di chiarimento dei "Zorzini", come vengono ormai chiamati i due concorrenti su Twitter. Il Grande Fratello aveva preparato una festa anni '20 per i concorrenti con Tommaso maestro di cerimonie che ha presentato a uno a uno i suoi ospiti in una sorta di gioco di ruolo in cui ciascuno interpretava un personaggio.

Durante la cena Tommaso e Francesco Oppini stavano bevendo abbracciati quando Zorzi si è girato verso il commentatore sportivo e lo ha baciato sulle labbra. Un gesto che non ha imbarazzato Francesco a differenza della finta dichiarazione. Il bacio è stato accolto da una vera e propria ovazione su Twitter.

Molti sono stati i commenti degli utenti: "Il bacio tanto atteso da tutti i telespettatori di #GFVIP Siete il nostro #gf", e ancora "non vedevo l'ora" e "CHIEDETEMI SE SONO FELICE".

Il bacio è stato pubblicato anche da Alba Parietti che sul suo profilo Instagram condivide spesso foto del figlio e Tommaso.