Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini: "Stasera si parte in totale sicurezza "

Il Grande Fratello Vip 5 non si fermerà nonostante il caso di Coronavirus ma ripartirà stasera su Canale 5 in completa sicurezza: Alfonso Signorini ha fatto sapere che l'autore positivo al Covid-19 e le persone che sono entrate in contatto con lui sono in quarantena.

I fan dell reality di Canale 5 possono prepararsi per il grande debutto, stasera la Casa di Cinecittà aprirà la sua porta ai concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Alfonso Signorini lo ha confermato nel corso di un'intervista al Giornale: "È una situazione complicata, viaggiamo come funamboli su una corda. Ma siamo attrezzati ad affrontare la situazione con il massimo rigore. Chi è stato in contatto con l'autore contagiato è in quarantena".

Il reality subisce la dura legge della diretta che in questo periodo mette in forse qualsiasi trasmissione, come abbiamo visto con Ballando con le stelle: "siamo in diretta. È difficile mantenere quella leggerezza necessaria per guidare un programma di questo tipo. L'unica cosa che posso fare è concentrarmi, e tenere lontano le preoccupazioni mentre sono in studio" afferma Signorini che nella scorsa edizione informò i concorrenti che in Italia era scattato il lockdown.

Il Grande Fratello Vip 5 andrà in onda due volte alla settimana, il lunedì e il venerdì sera, come nella passata edizione, i concorrenti si sono sottoposti al tampone che è risultato negativo per tutti. Per fronteggiare l'emergenza ed informare i concorrenti "nella casa è stata introdotta la social room, dove i 'vipponi' saranno costantemente aggiornati sulla pandemia in Italia e nel mondo durante il loro periodo di 'reclusione in TV", ha spiegato il conduttore che guiderà il programma per la seconda volta. Gli opinionisti di Alfonso Signorini saranno Pupo che lo accompagnerà dunque per la seconda volta, e la new entry Antonella Elia, ex concorrente del Grande Fratello Vip 4.