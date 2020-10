Grande Fratello Vip 5: Adua Del Vesco potrebbe essere incinta

Adua Del Vesco potrebbe essere incinta, il sospetto è nato a causa di un ritardo nel ciclo mestruale che ha spinto la concorrente a fare una precisa richiesta alla produzione del Grande Fratello Vip 5: un test di gravidanza.

Se Adua Del Vesco (o Rosalinda Cannavò, il suo vero nome che anche il reality di Canale 5 ha deciso di adottare nella grafica) ha delle strane voglie e un ritardo sospetto, per Dayane Mello ci sono pochi dubbi. "Sarai incinta!" ha risposto la modella brasiliana alle confessioni dell'amica, e lo stesso a quanto pare hanno pensato Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, che le hanno caldamente consigliato di fare un test di gravidanza per spazzare via ogni dubbio o accogliere il lieto evento.

L'argomento figli era stato già toccato da Adua/Rosalinda qualche giorno fa, quando aveva confidato ai coinquilini che se il suo compagno, Giuliano Condorelli, le chiedesse di avere un bambino, non ci penserebbe due volte a dire di sì. Tuttavia è stata sempre lei a escludere in qualche modo la gravidanza all'interno della casa, perchè ha spiegato ai presenti che ha avuto rapporti con il fidanzato prima di arrivare a Cinecittà, ma stando sempre molto attenta.

Resta il giallo, dunque, che verrà risolto nelle prossime ore in quanto è venerdì e, dalle 21:20 circa, la prima serata di Canale 5 sarà completamente concentrata su quanto avviene nella casa più spiata d'Italia. Nel frattempo a sdrammatizzare ci ha pensato il solito Tommaso Zorzi, che ritiene ormai, quello delle gravidanze a sorpresa nei reality, un argomento legato evidentemente al suo destino: "Ma perché in ogni reality in cui partecipo c'è qualcuna che rimane incinta? Puoi almeno chiamarlo Tommaso se è maschio? Non chiedo molto". Ricordando l'edizione di Pechino Express in cui Paola Caruso, in squadra proprio con Zorzi, scoprì di aspettare un bambino.