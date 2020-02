Grande Fratello Vip 2020, Valeria Marini: "Sono stata picchiata in passato"

Valeria Marini al Grande Fratello Vip 2020 rivela di essere stata picchiata in passato. La showgirl, parlando della rissa con Antonella Elia, fa una confessione che sciocca le coinquiline e gli spettatori.

Dopo gli insulti e gli spintoni tra Valeria Marini e Antonella Elia, l'ex soubrette de 'Il bagaglino' si sfoga con Licia Nunez e Teresanna Pugliese. La protagonista de Le tre rose di Eva è rimasta molto scioccata dal litigio tra le due coinquiline "Quella di stamattina è una scena che non vorrei vedere - dice rivolgendosi a Valeria - sono scene che ho già visto nel mio percorso di vita e non voglio più vedere". Valeria concorda e continua a chiedere provvedimenti contro la Elia "C'è un regolamento. Le mani addosso non si mettono. Lei mi ha messo le mani addosso e se non l'avessero tenuta, me le metteva ancora di più. Mi ha minacciato".

Valeria Marini rivela poi che Antonella Elia l'ha attaccata verbalmente dall'inizio "La prima volta che sono entrata, lei mi ha detto: 'Tu mi fai schifo, mi fai vomitare, non sai fare niente, sei cucita dalla testa ai piedi'". Ma esistono conti in sospeso tra le due donne? Se lo chiedono gli spettatori e se lo chiede anche Teresanna "Di irrisolto tra noi non c'è nulla, ma chi la conosce? - le risponde Valeria, rivelandole - io nella mia vita ho subito botte". Ed è qui che parte la confessione shock a cuore aperto della Marini, che spiegherà poi nel confessionale tra le lacrime: "Mi va di piangere perché non voglio le mani addosso. In passato le ho subite e ora non mi va di subirle pubblicamente".