Grande Fratello Vip 2020: rissa tra Valeria Marini e Antonella Elia, volano insulti e spintoni

Valeria Marini e Antonella Elia non risparmiano nulla al pubblico del Grande Fratello Vip 2020, men che mai una rissa, fisica e verbale, culminata nello spintone che ha costretto tutti gli altri inquilini della casa a intervenire.

Il clima tra Antonella Elia e Valeria Marini era teso già quando nella casa c'era ancora Rita Rusic e la soubrette d'origine sarda era stata solo ospite per pochi giorni. La situazione è naturalmente peggiorata dallo scorso lunedì, quando cioè Alfonso Signorini ha annunciato che Valeria Marini sarebbe stata una concorrente effettiva del reality.

Dopo giorni di frecciatine ed episodi poco rassicuranti, le due bionde sono passate "all'azione": quando il Grande Fratello ha diviso gli abitanti della casa in due squadre, e Valeria Marini ha mostrato con insistenza il crocifisso che porta sempre con sè, Antonella Elia è esplosa in un "La smetti? Hai rotto i c..lioni! La smetti?". Dalle parole ai fatti: come si vede chiaramente nella clip, la Elia ha messo le mani addosso alla Marini, colpendola tra il seno e la spalla.

Antonella si era d'altronde già detta parecchio innervosita dal fatto che Fernanda Lessa e ora anche Valeria Marini la stessero trattando come un'indemoniata. Il gesto di mostrare il piccolo crocifisso, dunque, è stato per la soubrette la goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo da tempo, in verità.

Nonostante l'intervento degli altri inquilini, le due hanno continuato ad attaccarsi verbalmente, con la Elia che ha urlato: "Ti ho dato una spinta. Sì! Oh ma l'hai sentito? C'hai solo plastica nelle tette! C'hai solo plastica, non hai sentito un ca..o. Non ne posso più, porca di una miseria! Ma si fanno il segno della croce, parlano male!".

Se Fabio Testi è riuscito ad allontanare Antonella, è toccato ad Adriana Volpe e al neo arrivato Sossio Aruta cercare di far calmare Valeria Marini, che è parsa però irremovibile sulla necessità di espellere la Elia dalla casa del Grande Fratello Vip 2020: "Se ne deve andare! Questa sta fuori di testa, è pazza, è una mina vagante e supera quello che è il limite. Mi ha messo le mani addosso. Qui non è più un gioco. Sai, Sossio, che le mani addosso non si giustificano? [...] Ma che messaggio diamo? Già mi ha minacciato ieri, 'guarda che vengo lì', ieri quand'era truccata da Maga Circe [...] Non c'è squalifica per chi mette le mani addosso?".