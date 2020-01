Grande Fratello Vip 2020, Valeria Marini ha un intimo segreto: il freezer

Valeria Marini regala consigli al Grande Fratello Vip 2020, come conservare l'intimo nel freezer. Purtroppo i suoi coinquilini non sono stati in gradi di capire la genialità dell'idea.

Valeria Marini continua ad essersela protagonista nella Casa del Grande Fratello dove vive la sua condizione privilegiata di ospite senza l'assillo delle nomination. "Antonio fa caldo" ripeteva la protagonista di uno spot pubblicitario di qualche anno fa, anche la nostra ex soubrette del Bagaglino ha caldo, ma lei non ha bisogno del supporto di un fantomatico Antonio perchè ha un'idea geniale: "Ragazzi posso mettere l'intimo in freezer? sto per svenire". Paolo Ciavarro e gli altri concorrenti se la ridono, non capiscono.

Nel suo vestitino nero Valeria non si scompone: "Io lo faccio sempre quando ci sono quaranta gradi", e se qualcuno le ricorda che "nel freezer ci sta la roba che ci mangiamo", e Ciavarro insiste "si in mezzo a due fette di pollo mettici le mutande", la Marini li guarda esterrefatta e sembra pensare "con che gente strana sono capitata".