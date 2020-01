Grande Fratello Vip 2020, Valeria Marini contro Rita Rusic: "Chiedimi scusa"

Al Grande Fratello Vip 2020 è scontro tra Valeria Marini e Rita Rusic: Alfonso Signorini mette faccia a faccia le due ex di Vittorio Cecchi Gori che da anni si insultano attraverso le pagine dei giornali e lo scontro appassiona gli spettatori ed infiamma i social.

La quinta puntata del Grande Fratello Vip non delude gli spettati a caccia di litigi e discussioni all'interno della casa. Ieri sera Alfonso Signorini ha fatto entrare nell'appartamento dei concorrenti niente di meno che Valeria Marini, rivale storica di Rita Rusic che da sempre la definisce "una rovinafamiglie". La mela della discordia per le due donne è da sempre Vittorio Cecchi Gori, marito per diciassette anni della Rusic e compagno per tre anni della Marini

Valeria prima di entrare nella Casa mette le cose in chiaro: "Non ho nessuna rivale" dice al conduttore. La showgirl per l'occasione indossa l'abito tricolore con cui va in scena al Bagaglino e subito parte all'attacco: "Sono molto dispiaciuta per quello che hai detto su di me perché non corrisponde alla verità". Per precisare poi: "Ho conosciuto Vittorio quando voi eravate già separati da tanto tempo. Vittorio era in un momento di difficoltà e io gli sono stata vicina. Tu hai sempre parlato malissimo di me'.

Poi inizia un divertente spettacolo nello spettacolo, la Marini tira fuori la rassegna stampa delle frasi usata dalla Rusic contro di lei che aveva nascosto nel reggiseno come uno studente agli esami di maturità. Valeria non si ferma, tra le due donne volano parole pesanti, la Rusic accusa la rivale di aver abbandonato Vittorio durante la malattia, mentre la Marini dice: "Ho aiutato Vittorio anche economicamente, ho tutta la ricostruzione dei giornali", mentre la produttrice di origini croate prova a smentirla: "Tu sei entrata nella vita di un uomo che era fidanzato! Aveva tutto, le difficoltà sono arrivate dopo! Cosa vuoi chiarire?".

L'ultima pare della discussione vede Rita Rusic chiedere l'intervento di Signorini: "Alfonso, urla e io non ce la faccio, sono vittima di violenza e non sopporto la voce alta. Chiudiamo e basta!". L'altra insiste: "Ti perdono, ma voglio le tue scuse", che però non arrivano. A differenza di una stoccata finale della croata che si rivolge direttamente al maestro di cerimonie del programma: "Alfonso, me la devi mandare una settimana qui così la metto un po' a dieta".