Grande Fratello Vip 2020, Michele Cucuzza aggiornerà i concorrenti sull’emergenza Coronavirus

Sarà Michele Cucuzza ad aggiornare i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 sull'evoluzione del Coronavirus in Italia. La produzione ha informato con un Twitter che sarà il giornalista ad informare e rassicurare i suoi ex coinquilini.

Dopo l'escalation dell'emergenza Coronavirus, con le nuove norme restrittive decise dal Governo, la produzione ha deciso di informare i concorrenti del Grande Fratello VIP 2020 di quanto sta avvenendo in Italia. Nei giorni scorsi Alfonso Signorini ed un virologo erano entrati nella Casa per metterli al corrente dell'arrivo dell'epidemia in Italia. Stasera sarà Michele Cucuzza, ex concorrente della casa, a spiegare ai coinquilini rimasti in gioco cosa sta succedendo nel Paese reale.Il giornalista li informerà con un video messaggio, mostrandogli la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte. Ai gieffini saranno mostrati anche dei filmati inviati dai parenti che proveranno a rassicurarli sullo stato della loro salute.

La trasmissione di stasera sarà condotta da Milano da Alfonso Signorini,che in seguito all'ultimo decreto non può raggiungere gli studi di Roma. Non è ancora chiaro se sarà affiancato dagli opinionisti Pupo e Wanda Nara. Nel frattempo si attendono anche le decisioni degli autori del Grande Fratello 2020, molti temono che il programma possa essere sospeso, ma in realtà tutto dipenderà dalle reazioni che avranno i concorrenti stasera dopo il video Messaggio di Michele Cucuzza.