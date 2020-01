Grande Fratello Vip 2020, Michele Cucuzza infrange il regolamento: il web invoca l'espulsione

Michele Cucuzza ha infranto il regolamento al Grande Fratello Vip 2020 con le nomination di ieri sera, che ora vedono Andrea Montovoli a rischio uscita per il "patto" del giornalista siciliano con Antonio Zequila. E sui social i fan chiedono di prendere un provvedimento contro di loro.

Michele Cucuzza e Antonio Zequila rischiano di finire nei guai. Il giornalista ha sussurrato ad Adriana Volpe di essersi messo d'accordo con "Er Mutanda" ed insieme hanno mandato in nomination Andrea Montovoli che aveva votato contro Michele. "Ho subito un attacco da Montovoli ma il risultato è che è lui ad essere in nomination" ha detto Cucuzza spiegando i dettagli: "Era una nomination palese ma l'ho organizzata io in due secondi e mezzo. Lui un attimo prima mi ha detto che mi avrebbe votato, quindi in un attimo neanche il tempo di organizzarmi io l'ho contro-nominato, ci siamo parlati con gli occhi io e Antonio, incredibile!".

Molti utenti sui social hanno cominciato a chiedersi se il regolamento del Grande Fratello quest'anno sia cambiato ammettendo gli accordi tra i concorrenti, cosa assolutamente proibita in tutte le altre edizioni. Infatti le nomination della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip sono state oggetto di molti tweet dove si evidenziava un chiaro disegno nella catena delle nomination. Lo stesso Alfonso Signorini è stato criticato per aver accettato la giustificazione di Barbara Alberti, che dopo aver votato per Clizia Incorvaia ha detto: "Ci siamo messe d'accordo prima". Mentre nelle scorse edizioni del Grande Fratello queste giustificazioni erano proibite, Alfonso ieri sera ha risposto semplicemente con un: "mi piace, brava".

Adesso tocca capire se ci saranno provvedimenti contro Michele Cucuzza e Antonio Zequila o se è iniziato effettivamente un nuovo corso al Grande Fratello dove gli accordi trai concorrenti non sono più puniti.