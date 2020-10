Domenica Live, Michele Cucuzza si trasforma in Achille Lauro: il pubblico si divide

Michele Cucuzza si è trasformato in Achille Lauro sul palco di Domenica Live ed è risultato irriconoscibile per gli spettatori, divisi nel giudizio.

Michele Cucuzza è irriconoscibile nei panni di Achille Lauro sul palco di Domenica Live. Il giornalista, nel segmento 'Domenica Like', del programma di Barbara D'Urso ha imitato il rapper romano dividendo il pubblico televisivo e dei social.

Barbara D'Urso all'interno del suo programma Domenica Live ha creato il segmento Domenica Like, in cui gli ospiti si travestono da personaggi dello spettacolo, come avviene al Tale e Quale Show il venerdì sera su Raiuno. Il protagonista di questa settimana è stato Michele Cucuzza. L'ex concorrente del Grande Fratello VIP si è travestito da Achille Lauro il rapper che a Sanremo 2019 durante, l'esibizione del brano Me ne frego, cambiò ogni sera costume entusiasmando il pubblico.

Così ieri Michele Cucuzza ha voluto provare le stesse emozioni vissute da Achille sul palco dell'Ariston, qui potete vedere il video. Con un completo verde, occhi truccati e un'improbabile parrucca, Michele si è mosso goffamente sul palco prestandosi al gioco in maniera simpatica. La sua esibizione, inevitabilmente, ha lasciato interdetti molti spettatori da casa ed è stata argomento di discussione sui social. Alla fine dell'improbabile show Cucuzza ridendo ha detto "Chiedo scusa ad Achille Lauro".

Nel frattempo sui social network si commentava in maniera contrastante l'esibizione di Michele Cucuzza, mentre qualcuno con ironia pretendeva "l'esibizione di Achille Lauro nei panni di Michele Cucuzza mentre manda i servizi del Tg1", altri utenti sono stati meno convinti dell'esibizione: "Qualcuno dovrebbe spiegarmi quale livello di disperazione può portare personaggi più o meno noti come #cucuzza a ridicolizzarsi in questo modo"

Qualcuno dovrebbe spiegarmi quale livello di disperazione può portare personaggi più o meno noti come #cucuzza a ridicolizzarsi in questo modo #domenicalive — Fabrizio Morenzetti (@JacqTw) October 4, 2020

Un utente ha sottolineato l'errore sul travestimento scelto: "Non ho parole, unico outfit non usato per sta canzone, lui che non canta neanche"

Non ho parole, unico outfit non usato per sta canzone, lui che non canta neanche.. mah #domenicalive — Marco (@UnbreakableMess) October 4, 2020

Mentre c'e' chi ha pensato che Michele abbia sbagliato personaggio

Più che Lauro sembra Marilyn Manson #domenicalive — Mart (@Mart_Iu) October 4, 2020

Domenica Like è stata introdotta nel febbraio della passata edizione, ogni settimana un ospite di Barbara D'Urso si mette in gioco travestendosi da personaggio famoso. Il pubblico che segue il programma può esprimere il suo apprezzamento mettendo dei like sui post dell'esibizione inseriti sui canali social del programma.