Grande Fratello Vip 2020, baci hot tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: la regia li censura (VIDEO)

Il Grande Fratello Vip 2020 deve censurare i baci hot tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: i due concorrenti si abbandonano alle effusioni nella Capsule Hotel ma la regia stacca l'inquadratura mentre tutti si chiedono come sia finita.

Dopo i primi timidi approcci, gli incontri tra Clizia e Paolo si stanno facendo sempre più bollenti. Ieri i due concorrenti si sono rifugiati nelle Capsule Oblò della casa per cercare un po' di intimità.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno iniziato ad abbracciarsi, dopo le coccole di rito hanno iniziato a baciarsi in maniera sempre più appassionata con tanto di gemiti in sottofondo. Improvvisamente l'inquadratura si è spostata nella stanza dei ragazzi. La scena è stata ritenuta troppo hot dalla regia che ha deciso di censurare i due ragazzi, con buona pace dei voyeur notturni ai quali non è restato che fantasticare sul prosieguo della storia.