Grande Fratello Vip 2020: Clizia Incorvaia, dopo i baci con Paolo Ciavarro si sente "a disagio"

Passo indietro della relazione tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro al Grande Fratello Vip 2020?. L'influencer confida a Licia Nunez di non sentirsi a suo agio con tante telecamere attorno e teme il giudizio del pubblico.

Dopo la notte di passione tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, l'influencer ci ripensa nuovamente. Il famoso passo indietro evocato da Amadeus, sembra averla influenzata e adesso pensa a Tiberio, il ragazzo con cui si stava frequentando prima di entrare nella Casa.

Clizia confessa a Licia Nunez di temere il giudizio degli amici comuni "Finora non ho mai pensato all'esterno, invece ora ci penso e ho gli incubi. Abbiamo degli amici in comune e loro facevano il tifo per me, mi scoccia, anche se avevamo detto che era una prova, non mi piace deludere le aspettative, mi sento in colpa".

Il rapporto tra i due era appena sbocciato, lo stesso Tiberio ha riconosciuto che non si sente tradito dal Clizia. L'influencer confessa all'attrice "Ho pensato all'esterno, cosa che non ho mai fatto finora, altrimenti non sarei nemmeno riuscita a dare un bacio. Vorrei da una parte vivermi questa bellezza senza sentirmi in colpa e lasciarmi andare". All'interno della Casa le sensazioni sono diverse, si sa che bisogna rendere conto anche al pubblico "il mio senso etico mi sta tormentando. Mi preoccupo di cosa possano pensare gli altri. Mi dà fastidio che devo rendere conto a tutta Italia dei miei sentimenti". E Paolo, cosa ne penserà? L'influencer non è preoccupata "Per Paolo, non mi preoccupo. Lui è sensibile e capirà".

Licia ascolta e poi le dice "Ti do un consiglio perché provo molto affetto per te, non concederti del tutto! Cosi ti resterà una piccola corazza". Nel frattempo Lory del Santo, amica di Tiberio, dice "lui Le aveva chiesto anche di essere riservata. Quindi adesso che è uscito fuori il suo nome è sotto shock".