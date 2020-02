Grande fratello Vip 2020: primo bacio tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro (Video)

Al Grande Fratello Vip 2020 è scattato il bacio tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due concorrenti si sono avvicinati sempre di più in questi giorni e stanotte il ragazzo ha preso l'iniziativa e baciato l'influencer.

Spinta dalla produzione e da Eleonora Giorgi, mamma di Paolo Ciavarro, al Grande Fratello Vip sembra essere nata la prima coppia. Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono scambiati il loro primo bacio. La modella ha scelto mediaticamente il momento migliore, mentre il suo ex marito Francesco Sarcina, leader delle Vibrazioni , si gode il quarto posto al Festival di Sanremo, lei tenta di rubargli la luce dei riflettori cedendo alle avance del bel Paolo.

E' notte, i due si parlano sotto le coperte fuori al giardino, lei gli dice: "Io non capisco mai quando scherzi o quando dici il vero" e lui avvicinandosi le dice "Che odio quando fai così, non mi capisci proprio, questa sera sono stato molto eloquente a modo mio". Dopo un altro paio di battute di questo tenore, Paolo le si avvicina e le da il bacio tanto atteso. "Preferivi le parole?" le dice lui e lei risponde: "Non parlo più" aggiungendo un enigmatico "adesso come facciamo, dimmi che dormono tutti". I due continuano a baciarsi scomparendo sotto la coperta, per nascondersi agli occhi indiscreti degli spettatori. Non si sentono i violini, ma possiamo immaginare la felicità di Alfonso Signorini, l'eros inizia a farsi vivo nella casa.