Grande Fratello Vip 2020, Antonio Zequila su Sharon Stone: "Quella volta che..."

Sharon Stone e Antonio Zequila hanno avuto un flirt. Lo scoop del concorrente campano al Grande Fratello Vip 2020 avrebbe del sensazionale, ma molti giudicano la fonte inattendibile.

Antonio Zequila prova a convincere Antonella Elia a far pace con Adriana Volpe nel frattempo favoleggia di un suo presunto flirt con Sharon Stone. Il concorrente campano è ormai entrato nella parte dello sciupa femmine e del pacificatore di animi. "Smettiamola con queste tensioni - dice ad Antonella che ormai ha litigato anche con i microfonisti al di la del vetro - anche con Adriana io ci ho messo una pietra sopra". La Elia, accusata dal web di essere la cocca di Alfonso Signorini, gli ricorda i suoi discorsi sulla Volpe "Certo noi fra donne ci carichiamo con termini pesanti, però anche tu non hai parlato bene di lei".

Antonio Zequila ripete che stava scherzando "Ma era una battuta hanno riso tutti, ci siamo conosciuti ma non abbiamo mai avuto una relazione, poi l'ho confusa con un'altra ragazza, ho sbagliato" dice prima di stupire Antonella ed il pubblico da casa con il classico colpo ad effetto: "Non ne voglio parlare più, preferisco raccontare di quando ho conosciuto Sharon Stone". Antonella leggermente stupita gli risponde "Ma lo vedi che devi fare sempre una classifica? Non è che perché ha fatto più film è più importante". Zequila ormai è inarrestabile, non molla la presa "Ma non sto dicendo questo, ma mi ricordo di quella mattina a Parigi quando la incontrai e sinceramente mi sembra qualcosa di più affascinante, come magari per te può essere Richard Gere". La showgirl si rassegna "È inutile con te, non se ne viene a capo". E Signorini già sogna un confronto nella casa tra il bell'Antonio e la protagonista di Basic Instinct.