Grande Fratello Vip 2020: Antonio Zequila, eliminato, lascia il programma senza salutare nessuno

La semifinale del Grande Fratello Vip 2020 ha decretato l'eliminazione di Antonio Zequila. L'attore di origini campane però, prima di uscire ha fatto un gesto che dimostra mancanza di sportività: come si vede chiaramente in questo video, è andato via senza salutare nessuno, neanche le poche persone con cui aveva legato.

Prima di abbandonare il reality Antonio aveva trovato il modo di litigare con Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese. "Sorridi perché sei convinta che esco io", aveva detto Zequila alla showgirl, un'altra che non si è persa un litigio nella Casa. "Fai risuonare il nulla che dici", ha risposto in maniera criptica Antonella ", Tu sei il nulla" ha chiosato Antonio.

L'attore poi ha discusso anche con Patrick durante l'intervista doppia "Dell'umiltà ho fatto il mio verbo di vita. Il mio corpo è migliore del suo. Ha 42 anni e pesa 100 chili, il mio fisico è scolpito - ha detto Zequila - continuando - Patrick ha fatto questo gioco due volte, dovrebbe lasciare spazio agli altri". Il suo antagonista lo ha sfidato ad una sorta di duello "Vieni fuori, facciamo panza contro addominali e tra due minuti vediamo chi esce".

Nell'intervista dopo l'eliminazione, Pupo ha chiesto ad Antonio Zequila: "pensi che il pubblico ti abbia punito per il tuo insistere sulla presunta relazione con Adriana Volpe?". L'ex concorrente ha risposto: "Se è così, allora devo imparare a mentire. Ma io non sono un uomo bugiardo. Perché mi hanno eliminato? La gente giudica l'esteriorità, ma meglio cattivi che falsi. Ho fatto solo l'8%? Mi dispiace. Mi ritiro ufficialmente dalla televisione e mi dedicherò solo alla recitazione. Nel cuore mi porterò solo Licia e Aristide, tutti gli altri no, sono falsi e ipocriti. E Patrick arriverà sempre secondo".