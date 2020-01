Grande Fratello Vip 2020, Antonio Zequila bullizza Patrick Ray Pugliese: fan chiedono l'espulsione

Antonio Zequila accusato di bullismo contro Patrick Ray Pugliese al Grande Fratello Vip 2020 , il web è furioso contro l'attore e ne chiede a gran voce l'espulsione con l'hastag #ZequilaFuori.

"Er Mutanda", come viene chiamato l'attore campano dopo la partecipazione a L'Isola dei Famosi, non riesce a trattenersi: dopo aver offeso Valeria Marini da qualche giorno Antonio Zequila ha preso di mira Patrick Ray Pugliese, uno dei concorrenti più amati dal pubblico, che non sembra però tra gli inquilini preferiti di Zequila, ne sono testimonianza gli insulti molto pesanti, al limite del bullismo verbale.

Patrik è il primo pensiero di Antonio che appena sveglio, lamentandosi del russare del coinquilino, dice ad Aristide Malnati: "Fabio lo ha preso a cuscinate, io ho dovuto svegliarlo stanotte, lui ha detto 'scusa, scusa, vado via', ma dopo 5 minuti è tornato. Se non si mette a dieta... Sai che dobbiamo fare? Dobbiamo legarlo al palo come San Sebastiano". L'egittologo ride: "Gli scagliamo i dardi". Questo simpatico siparietto continua con Zequila: "Sì, i dardi. Lo leghiamo e gli tiriamo le palle. Chi lo prende in fronte 100 punti, sui denti 50 punti, sui genitali 40, prendiamo quelle palle, fanno male". Aristide stabilisce il premio: "E chi vince, vince un barattolo di marmellata", i due se la ridono insieme ad Andrea Denver.

Le offese sono continuate: "Fa i gavettoni, russa la notte, mangia per tutti, è deleterio" dice Malnati, e Zequila ribatte: "Non ha una testa è un capodoglio, ha un collo taurino, è fatto tipo girino, ha una capoccia da brontosauro. Il pubblico però lo adora", rivelando probabilmente il motivo di tanto astio nei confronti di Patrick Ray Pugliese. Ieri ha uno dei tre superboy Antonio aveva detto: "Dagli un pugno a quel biondo lì e spaccagli il cranio".

Nel frattempo su Twitter piovono le accuse contro Zequila: "Zequila, meglio una persona in carne, che un vero idiota come te!!!" scrive un utente, un altro si preoccupa del futuro di Patrik: "Stai a vedere che a Zequila non verrà inferta alcuna punizioni che Patrick sarà eliminato al televoto nonostante sia primo in tutte le classifiche di gradimento". "Queste frasi sono gravi tanto quanto quelle di Salvo. Non esistono due pesi e due misur" si legge su un altro posto mentre l'hastag #ZequilaFuori inizia a diventare di tendenza sul social