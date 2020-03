Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia shock: “Licia Nunez stava morendo? Sono contenta”

Antonella Elia fuori dal Grande Fratello Vip 2020, è quello che chiedono molti utenti dopo la frase shock contro Licia Nunez: "Stava morendo? Sono contenta".

Antonella Elia nuovamente al centro della bufera social per una sua frase poco felice contro Licia Nunez. Il comportamento di Antonella sta irritando il pubblico da casa che considera la showgirl favorita da Alfonso Signorini. L'ex valletta di Mike Bongiorno ha nel mirino Licia Nunez, rea di essersi schierata con Valeria Marini nella faida che le vede coinvolte.

Ieri Antonella era nella sauna con Andrea Denver e Asia Valente, quest'ultima parlando di Licia dice "Stava morendo". La Elia ridendo dice "Ecco, bene". Andrea prova a farla ragionare "Anto, ma non devi dire ste cose_" ma lei non demorde: "Io le dico eccome, perché le penso. Perché non dovrei dirle se le penso? Una coscienza esiste. Son contenta". Il modello preferisce prendere le distanze e dice: "a me dispiace che stia male". Andrea e Asia decidono di cambiare argomento mentre Antonella si interroga sulla oggettività o soggettività della coscienza.