Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia si commuove per la lettera della matrigna

Serata di ricordi per Antonella Elia durante la diretta del Grande Fratello Vip 2020. La soubrette ha ricevuto la lettera della matrigna e ha fatto piangere Alfonso Signorini ricordando la sua infanzia.

Antonella Elia prima del verdetto del televoto, che le ha permesso di restare nella Casa di Cinecittà, ha ricevuto una lettera (il contenuto in questo video) della donna che ha sposato il padre quando aveva nove anni e le ha fatto da madre: "Ciao Antonella, sono la mamma. Sono emozionata, ti posso dire poche parole, ma sono dette col cuore - la voce emozionata della donna continua - Ti voglio ricordare che ti seguo in televisione, roba da matti, però sono sempre con te [...] Ricordati che non sei sola, non sentirti sola, perché io sono vicina a te e ti guardo, ti accarezzo, ti abbraccio".

Antonella Elia dopo ha raccontato la sua storia che ha commosso Alfonso Signorini. La showgirl non ha nessun ricordo della madre biologica "Non me la ricordo, se n'è andata quando avevo un anno e mezzo". Poi racconta di Paola, la donna della lettera "Paola è arrivata quando avevo circa 9 anni e per me è stata fantastico. Mi ricordo il primo giorno che l'ho conosciuta. Appena l'ho vista mi sono innamorata di lei". Poi il racconto che ha fatto venie le lacrime agli occhi al conduttore "Mio padre mi ha chiesto se mi piaceva e gli ho detto 'è bellissima sposala!', finalmente avevo una mamma anche io. Mi abbracciava molto, mi sono sentita protetta, coccolata - ed ha aggiunto - Sono diffidente, sono capitate svariate cose nella mia vita e quindi non ho fiducia nel prossimo. Mi vergogno di essere così, di quello che sono".