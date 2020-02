Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia lascia Pietro Delle Piane “è finita” (Video)

Doccia fredda per Pietro Delle Piane, la fidanzata Antonella Elia ha deciso di lasciarlo in diretta al Grande Fratello Vip 2020. La concorrente è convinta che sia stata tradita dopo aver visto le foto pubblicate.

Alla fine il Gossip ha vinto e Antonella ha deciso di lasciare Pietro Delle Piane. La showgirl, che in questi giorni sembra molto provata all'interno della Casa, ha detto agli altri coinquilini di voler lasciare il suo fidanzato. Circa due settimane fa ad Antonella Elia furono mostrate delle foto in cui Pietro camminava per strada con la sua ex, Fiore Argento. Dopo averci pensato Antonella sembra aver deciso: "Lascio Pietro, per sicurezza lo lascio, poi si vedrà. Quando esco rifletto, intanto mi avvantaggio. Purtroppo è finita". Alcuni dei coinquilini l'hanno invitata a ripensarci ma lei per il momento sembra avere le idee chiare.

Proprio stamattina Pietro era ospite di Federica Panicucci a 'Mattino 5'. Viste le immagini si è detto sicuro che Antonella non lo lascerà: "Conoscendo Antonella, non ci lasceremo, né da parte mia né da parte sua, in TV - e commentando le parole della sue (ex) fidanzata ha aggiunto - secondo me, la sua è una richiesta d'aiuto. Quella di Antonella è una provocazione, perché vorrebbe che io rientrassi nella Casa".