Grande Fratello Vip 2020, tra Antonella Elia e Fernanda Lessa si sfiora la rissa (video)

Si sfiora la rissa al Grande Fratello Vip 2020. Prima Antonella Elia e Fernanda Lessa e poi Sossio Aruta e Antonio Zequila devono essere divisi dai coinquilini. Tanto rumore per nulla in vista della diretta di stasera.

Nella tarda serata scoppia la rissa al Grande Fratello VIP 2020. Tutto per una manciata di biscotti che Fernanda Lessa avrebbe preso dall'armadietto di Antonella Elia. Le cronache di questi giorni hanno messo in secondo piano gli inquilini della Casa, ci pensano le donne a riportare un po' di luce sul reality. È Antonella a dare il via alla discussione accusando Fernanda di aver preso tre pacchi di biscotti. Poi mettendole le mani addosso per sbarrarle la strada le dice "hai preso tre pacchi di biscotti, adesso me li ridai". Le due coinquiline sono ai ferri corti da qualche settimana, Fernanda non tollera l'atteggiamento della rivale e cerca di liberarsi allontanandola. La showgirl, seguendo un copione ormai ben noto, l'accusa di averle messo le mani addosso. Le nostre 'Fantastiche ragazze del wrestling' sono ad un passo dallo scontro fisico con la modella brasiliana che sfida Antonella "Vieni, vieni".

Non pensavo ci fosse una più pazza di Antonella nella casa io sono sotto choc#GFVIP pic.twitter.com/GBBegJ1ObI — Domenico🐍 (@_hellotetectif) March 24, 2020

A questo punto intervengono i ragazzi, Sossio, Antonio e Andrea che si mettono tra le ragazze e le separano. I due discutono animatamente, il primo prende le parti di Antonella il secondo quelle di Fernanda. La discussione rischia di trascendere anche tra i maschietti. Antonio chiede a Sossio di calmarsi e parlare italiano, l'ex cavaliere di 'Uomini e donne Over' perde le staffe "italiano, quale italiano, mi hai rotto il ca..o, ma chi ti credi di essere". Nuovo faccia a faccia e nuova rissa sfiorata.

Una notte movimentata prima della diretta, e lo scopo è stato raggiunto, almeno per qualche minuto i social riprendono a parlare del Grande Fratello Vip 2020.