Grande Fratello Vip 2020: Antonella Elia fa piangere Adriana Volpe

Antonella Elia caccia gli artigli al Grande Fratello Vip 2020 e fa piangere Adriana Volpe. La conduttrice le aveva solo chiesto un parere su Barbara Alberti ma la soubrette l'ha accusata di essere una manipolatrice.

Adriana Volpe attraversa un momento difficile all'interno della casa, nonostante l'uscita di Rita Rusic. La conduttrice, non riesce a chiarirsi con Barbara Alberti che le ha detto "Mi è sembrato strumentale che tu voglia apparire perfetta. Hai una visione gerarchica della vita in cui tu sei in cima".

Adriana chiede consigli agli altri coinquilini, ma Antonella Elia preferisce mettere in chiaro alcuni atteggiamenti della giornalista che non le sono piaciuti. La soubrette parte in quarta: "Quando hai detto 'sono io che ho fatto fare pace a Antonella e Fernanda' è stata una cosa che mi ha ferito e mi ha colpito in modo negativo. Le cose belle si fanno, ma non si raccontano, non si dicono in prima serata! Sembrava che ti vantassi. Mi hai fatto inferocire". Adriana prova a spiegarsi: "volevo dire 'cavolo ce l'ho fatta', non era per vantarmi."

Antonella è il solito fiume in piena, ha visto la Volpe come una burattinaia e glielo rinfaccia: "ho pensato che mi stavi manipolando - poi guardando l'espressione della coinquilina - Adesso non ti mettere a piangere... te lo dico per onestà, non per punirti o ferirti [...] Ho pensato 'ora la strangolo'. Mi sono sentita un burattino".

Adriana Volpe piangendo le dice: "Tu mi avevi detto che non ce l'avrei fatta a farvi pace e io risposi: dammi tempo. Era un modo per dire 'yeah, ho vinto'!". La Elia è convinta che fare pace con Fernanda, subito dopo essersele dette di tutti i colori, l'abbia fatta passare per incoerente: "mi sono fatta convincere, sono passata per quella che non ci sta con la testa, è sembrata una mia deficienza, un'incoerenza".

Mentre Adriana singhiozza, Antonella sottolinea le loro differenze caratteriali. "Tu vuoi il bene, la pace e l'amicizia, io trovo che tutta sta armonia sia molto noiosa, io dentro ho il caos e deve venir fuori. Ma nella vita quante volte ci sono scazzi con le amiche, litigi, alterchi? E' normale". La Volpe le contrappone la sua visione del mondo: "No, io volevo dire che se uno si impegna ce la fa, che il bene vince sul male".

Alla fine è la stessa Antonella che consola la Volpe: "Va beh, ti scuso, perdonata. Però non piangere - le ricorda che alla fine sono sono alterchi - un po' di pepe, un po' di vita, altrimenti sai che noia! Dai, poi passa".