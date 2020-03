Grande Fratello Vip 2020, Adriana Volpe si ribella e toglie il microfono (Video)

Al Grande Fratello Vip 2020 scoppia il caso di Adriana Volpe: la conduttrice si ribella e toglie il microfono, andando contro il regolamento del programma.

Secondo la conduttrice gli autori, attraverso il montaggio dei video, stanno fomentando il gossip tra lei ed Andrea Denver. Come era facilmente prevedibile Adriana Volpe è stata una delle protagoniste della diretta di ieri sera del Grande Fratello vip 2020. Alcuni giorni fa Roberto Parli, marito di Adriana Volpe, era stato intervistato da 'Chi', il settimanale diretto dal conduttore Alfonso Signorini. Oggetto dell'intervista il presunto avvicinamento della moglie con il coinquilino Andrea Denver. Il marito di Adriana era fiducioso ma chiedeva alla moglie di rispettare il loro rapporto.

Ieri Alfonso ha voluto leggere una lettera indirizzata da Roberto alla moglie nella quale le ricorda che alcuni atteggiamenti posso ferire la figlia Gisele ma anche lui "Ricordati le promesse che ci siamo fatti prima che tu entrassi nella casa. Io non le dimentico mai e mi sto battendo tanto in ogni momento, però ho bisogno del tuo aiuto. A volte mi sembra che per te siano lontane, lontane e lontane".

Alla fine della puntata la 'pasionaria' Volpe era arrabbiatissima con gli autori del programma che, secondo lei stanno alimentando il gossip attraverso il montaggio dei video. Parlando con Fernanda Lessa le ha confessato: "E' brutto ricevere una lettera del genere, è pesante". Ad Andrea Denver che le diceva che da quel momento non avrebbe più scherzato con lei ha risposto "Sono venti anni che faccio questo lavoro, da domani mi diverto". Qualche attimo dopo si è levata il microfono, dalla regia si è sentita una voce che l'ha invitata ad indossarlo di nuovo ma lei ha risposto con un seccato "no". Vedremo se questo gesto avrà delle conseguenze, Adriana sempre più arrabbiata ha anche detto che questa settimana il Grande Fratello farà a meno di lei, la conduttrice ha intenzione di dormire e riposarsi tanto.