Grande Fratello Vip 2020, Adriana Volpe a Serena Enardu: “Mign..ta lo dai a qualcun'altra”

Serata di scontri al Grande Fratello Vip 2020, dove Adriana Volpe e Serena Enardu litigano dopo un filmato trasmesso da Alfonso Signorini. La produzione sembra voler aumentare la tensione all'interno della Casa per contrastare forse gli ascolti record de L'amica geniale2 su Rai1?

Come molti avevano previsto, e qualcuno sperato, Serena Enardu è stata eliminata dalla Casa. Subito dopo l'ex tronista è arrivata in studio per essere intervistata ma, come si vede nella clip, ha finito per litigare con Adriana Volpe. La discussione è stata servita su un piatto d'argento da Alfonso Signorini. Il conduttore ha mostrato un video nel quale Serena rivolgendosi alla conduttrice televisiva dice: "E poi la mignotta sono io".

Adriana Volpe ha reagito subito: "Intanto della mignotta lo dai a qualcun'altra, ma non a me. Adesso basta, sono stanca. Mignotta anche no". La discussione, nata da una banale divisione di salmone, è continuata per un po'. Dopo il crotalo di Patrick ad Antonella Elia, ecco arrivare il piatto a base di pesce servito direttamente dalla produzione.

Serena ha parlato anche del suo percorso con Pago all'interno della casa, ritenendo che la loro storia l'abbia penalizzata: "la mia storia mi ha penalizzato. Per me ho vinto, perché sono entrata per lui, volevo che lui non avesse peso. Sono felice perché so che lui è sereno". Sul futuro della loro storia sembra avere, per ora, le idee chiare: "Voglio iniziare insieme a lui una nuova vita. Ringrazio Temptation Island e il Grande Fratello Vip perché ci hanno messo in condizione di rispondere a certe domande. Ci sono serviti, ci hanno fatto pensare - poi rispondendo alla domanda del conduttore dice - Spero ci sposeremo", Enzo Miccio li aspetta.