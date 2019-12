Grande Fratello VIP 2019: Antonella Elia e Michele Cucuzza tra i concorrenti

Al Grande Fratello VIP 2019 ci saranno anche Antonella Elia e Michele Cucuzza tra i concorrenti, a far compagnia all'appena annunciata Adriana Volpe e a Rita Rusic.

L'ultima punta dell'anno de 'La Repubblica delle donne' si chiude con lo scoop promesso da Alfonso Signorini. Il conduttore della prossima edizione de 'Il Grande Fratello VIP', ospite fisso del programma di Piero Chiambretti, ha confermato ufficialmente il nome di tre nuovi concorrenti, tutti conosciuti al grande pubblico, come aveva promesso.

Creando non poca suspence Signorini ha detto il primo nome, Adriana Volpe ex conduttrice di 'Mezzogiorno in famiglia' su Rai 2 e concorrente del reality 'Pechino Express'. Il secondo Concorrente sarà Michele Cucuzza, giornalista conduttore del Telegiornale RAI negli anni novanta e di 'Uno Mattina' per tre anni. L'ultima concorrente è Antonella Elia: proprio lei, opinionista della trasmissione di Chiambretti. Signorini si alza prende Antonella per mano simboleggiando il furto ai danni di Piero che scherzando si dispera urlando "Antonella no, mi rovinate".

Piero Chiambretti ha chiesto poi informazioni sui nomi che girano in questi giorni, in particolare Barbara Alberti, Valerio Scanu e Paolo Ciavarro. Il giornalista ha detto no a tutti, poi ha voluto precisare la posizione di Marco Carta: "Lui ha detto che ha rifiutato la proposta di entrare nella casa ma veramente noi non glielo abbiamo mai proposto".