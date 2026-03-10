Grande Fratello: Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti in crisi? Lei interviene

Nelle ultime settimane i follower della coppia nata al Grande Fratello hanno notato un raffreddamento nel rapporto. Lei fa sapere cosa starebbe succedendo davvero tra i due.

Non è un periodo semplice per una delle coppie più amate del Grande Fratello 2024/25. Dopo settimane di rumor, avvistamenti mancati e un silenzio social che aveva fatto preoccupare i fan, arriva la conferma ufficiale: Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti sono in crisi.

Gli indizi che hanno allarmato i fan

Nonostante i tentativi della coppia di gettare acqua sul fuoco nei giorni scorsi, i follower più attenti (i fedelissimi Tommavi) avevano già intuito che qualcosa si fosse rotto. La distanza prolungata e l'assenza di contenuti insieme hanno alimentato i sospetti, trasformando i dubbi in una quasi certezza.

Le parole di Mariavittoria ad Amedeo Venza

A fare chiarezza è intervenuto l'esperto di gossip Amedeo Venza, che oggi ha sciolto la riserva dopo aver ottenuto il via libera proprio dalla dottoressa romana. Attraverso le sue storie Instagram, Venza ha cercato di fare ordine, stigmatizzando anche i comportamenti eccessivi di alcuni utenti riportando quanto gli ha riferito la stessa Mariavittoria.

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi

"Partendo dal presupposto che molti sono ossessionati e pesantissimi... vi dico che i due ragazzi non stanno vivendo un momento sereno. Distanza, lavoro e incomprensioni dovute alla lontananza non aiutano il rapporto."

Venza ha poi aggiunto dettagli importanti sullo stato attuale del legame:

I due continuano a sentirsi e a parlare quotidianamente, al momento, però, hanno deciso di non vedersi fisicamente. Infine ha precisato che saranno i diretti interessati a comunicare un'eventuale rottura definitiva o il ritorno al sereno.

Sotto la lente dei riflettori

La pressione mediatica non sembra aiutare la coppia. Nati sotto le telecamere della Casa più spiata d'Italia, Tommaso e Mariavittoria si trovano oggi a dover gestire problemi reali - legati alla quotidianità e alla logistica - sotto l'occhio critico di una fanbase vastissima. La speranza dei sostenitori è che i due riescano a ritrovare il loro equilibrio lontano dalle intrusioni più tossiche e dai commenti esasperati che hanno caratterizzato le ultime ore.