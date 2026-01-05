Grande Fratello, reunion tra ex gieffini a Terni: Helena, Javier, Mariavittoria e Tommaso di nuovo insieme

Alcune storie nate all'interno della Casa del Grande Fratello 18, l'ultima edizione condotta da Alfonso Signorini prima del caos mediatico scatenato dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona, continuano a far sognare i fan anche a mesi di distanza dalla fine del reality show. In particolare, parliamo di due coppie molto amate dal pubblico: Helena Prestes e Javier Martinez, e Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi.

Tommaso e Mariavittoria sugli spalti per Javier

Nella giornata di ieri, i quattro ex gieffini si sono ritrovati a Terni, città in cui la coppia argentino-brasiliana si è trasferita dopo l'ingaggio di Javier Martinez da parte della squadra locale di pallavolo, impegnata nel campionato di Serie A3 maschile. Proprio un match di volley ha fatto da occasione per una mini reunion: Tommaso e Mariavittoria hanno infatti raggiunto Terni per assistere alla partita del loro ex coinquilino. Una visita che, però, non ha portato fortuna alla squadra ternana, uscita sconfitta in casa contro la formazione di Sabaudia.

Le immagini condivise dai fan sui social

L'incontro tra gli Helevier e i Tommavi è stato documentato sui social da alcuni fan presenti al palazzetto, che hanno subito riconosciuto i quattro ex concorrenti del Grande Fratello. In uno dei video condivisi online si vede Javier che, dopo aver abbracciato Helena, saluta affettuosamente prima Mariavittoria e poi Tommaso. Dopo l'evento sportivo, i quattro si sono concessi anche una cena insieme, confermando il forte legame e la grande complicità rimasta tra le due coppie anche fuori dal reality.

Helena, Tommaso e Mariavittoria a Terni

Progetti di coppia e sogni di famiglia

Intanto, continuano ad alimentare i sogni dei fan anche le ultime dichiarazioni rilasciate sui social e sulle riviste. In una recente intervista a Chi, Helena Prestes ha raccontato che la storia con Javier procede a meraviglia e che i due starebbero pensando di allargare la famiglia. "Prima di incontrare Javi pensavo spesso al fatto che volevo essere mamma. Adesso c'è lui e sento che è possibile", ha confessato la modella brasiliana.

Anche Tommaso Franchi ha confermato che il rapporto con Mariavittoria Minghetti va a gonfie vele, nonostante la distanza: lei vive a Roma, mentre lui è senese. "Stiamo ancora cercando di incastrare bene tute le cose, lei si appoggia agli studi di Siena per lavorare, per fortuna", ha spiegato Franchi. Le storie nate nella Casa, dunque, sembrano continuare a scrivere nuovi capitoli anche lontano dalle telecamere.