Grande Fratello, Stefania Orlando: “Helena e Javier veri, Shaila e Lorenzo solo attrazione”

Stefania Orlando è tornata a parlare della sua esperienza al Grande Fratello, confrontando la recente partecipazione con la prima volta nella Casa di Cinecittà. Intervenuta ai microfoni di Radio Radio, nel programma Non Succederà più condotto da Giada Di Miceli, la showgirl ha raccontato le sue impressioni, tra riflessioni personali e considerazioni sulle coppie nate nel reality, soffermandosi in particolare su Helena e Javier e Shaila e Lorenzo

Stefania Orlando sul secondo GF: "Mi sono pentita, ma lo rifarei"

La conduttrice ha ammesso di non aver vissuto con lo stesso entusiasmo la seconda esperienza: "Mi sono pentita di aver accettato, ma lo rifarei perché comunque per me sono tutte esperienze. Al di là del lavoro sono momenti importanti di crescita personale. Il Grande Fratello, se lo si prende come esperimento umano, ti mette davvero alla prova con te stesso."

L'ex gieffina ha evidenziato le differenze tra le due edizioni: "È stato completamente diverso dal mio primo Grande Fratello, dove c'era un incontro generazionale meraviglioso. In questa edizione, invece, ci sono stati molti più scontri generazionali, ma anche quelli sono un esercizio importante per capire e imparare a convivere con le differenze." A proposito delle tensioni legate all'età, ha aggiunto: "Io avevo più rispetto per le persone più grandi. Si può discutere, ma senza cadere nella trappola dell'offesa, soprattutto legata all'età."

Javier e Helena

Rapporti nella Casa e legami nati: Helena e Javier sono innamorati

Nonostante le divergenze, Stefania ha spiegato di non essersi sentita delusa da nessuno: "Non avevo grandi aspettative, ma ho avuto incontri belli con Amanda Lecciso e Luca Calvani, e anche con Helena Prestes e Javier Martinez, che ho trovato umanamente simili a me." Proprio su Helena e Javier, la showgirl si è soffermata con parole di stima: "Li ho visti di recente, sono molto innamorati e progettano tante cose insieme. Una bellissima coppia."

Dubbi su Shaila e Lorenzo: "Non era amore vero"

Diverso invece il giudizio sulla relazione tra una delle coppie più discusse del reality: "Io avevo delle perplessità su di loro già prima di entrare nella Casa, e poi ho voluto capire meglio. Secondo me Shaila era più innamorata, mentre Lorenzo non lo era davvero. C'era attrazione, ma non amore."

Stefania ha espresso anche un certo rammarico per come Shaila e Lorenzo abbiano gestito la loro partecipazione: "Mi dispiace che abbiano buttato via questa opportunità facendo una ship. Sono due ragazzi belli e simpatici, ma avrebbero potuto far emergere i loro talenti individuali invece di concentrarsi solo sulla coppia. Così avrebbero tirato fuori una parte migliore di sé."