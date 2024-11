Grande Fratello stasera 30 novembre non va in onda: ecco chi lo sostituisce e quando tornerà

Questa sera, 30 novembre, i fan del Grande Fratello si aspettavano di seguire la sedicesima puntata del reality show, come indicato fino a ieri nella guida ai programmi Mediaset. Tuttavia, il programma condotto da Alfonso Signorini è stato improvvisamente cancellato dal palinsesto. La decisione, sebbene sorprendente, non ha colto del tutto impreparati gli appassionati, considerando i recenti cali di ascolti che stanno mettendo a dura prova questa edizione.

La nuova collocazione del Grande Fratello

Mediaset ha scelto di modificare la programmazione del reality show senza fornire spiegazioni ufficiali, ma la decisione appare strategica: evitare il confronto diretto con Ballando con le Stelle, il talent show di Milly Carlucci, che sabato scorso ha dominato la gara degli ascolti. La puntata di Ballando, infatti, è al centro dell'attenzione mediatica, complici le polemiche scatenate dall'allontanamento del ballerino Angelo Madonia e la scelta della produzione di affiancare alla campionessa olimpica Federica Pellegrini il veterano Samuel Peron.

Di fronte a una sfida così difficile, Mediaset sembra aver optato per una ritirata tattica, probabilmente per ripensare le strategie del Grande Fratello. Al posto del reality show, questa sera è stata programmata la replica della prima puntata di Tutti per uno, lo spettacolo musicale de Il Volo, andato in onda lo scorso maggio.

Chiara Cainelli è un nuova concorrente del Grande Fratello

La trasmissione di questo evento era originariamente prevista per la prossima settimana, in concomitanza con la messa in onda su Rai 1 della prestigiosa Prima della Scala. Il sedicesimo appuntamento con il Grande Fratello è stato riprogrammato per lunedì 2 dicembre, quando il reality tornerà nel suo slot tradizionale del lunedì, temporaneamente abbandonato per far spazio a La Talpa.

La nuova puntata promette novità molto importanti, tra cui l'ingresso di nuovi concorrenti, un espediente pensato dagli autori per ravvivare le dinamiche della Casa e risollevare gli ascolti. Secondo le anticipazioni riportate da vari portali, lunedì prossimo ben cinque nuovi personaggi varcheranno la Porta Rossa dei Lumina Studios. Vedremo come saranno accolti dai vecchi coinquilini.

Davide Maggio ha svelato che tra le new entry ci saranno due ex reginette di bellezza. Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021, e Chiara Cainelli, Miss Trento 2017 e già nota al pubblico per la sua partecipazione come corteggiatrice a Uomini e Donne. TVBlog, inoltre, ha annunciato l'arrivo di Maria Monsè.

Dayane Mello: "Io al Grande Fratello? Ecco la risposta definitiva dell'ex vippona

L'attrice, già concorrente in una precedente edizione del reality, sarà accompagnata dalla figlia Perla Maria, 18 anni, ex partecipante del docu-reality Il Collegio. Tra i nuovi ingressi spicca anche Bernardo Cherubini, fratello del celebre cantante Jovanotti, una scelta che potrebbe portare dinamiche inedite e un pizzico di curiosità in più tra gli spettatori.