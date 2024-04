Grande Fratello, Simona Tagli su Beatrice Luzzi: 'Doveva vincere lei, ora andremo insieme in Sardegna' (VIDEO)

Dopo la fine del reality show alcuni coinquilini sono rimasti in contatto, altri programmano una vacanza insieme per celebrare le nuove amicizie.

Il Grande Fratello sta per cedere definitivamente il testimone a Temptation Island e molti dei concorrenti del reality show di Alfonso Signorini stanno finendo già nel dimenticatoio. Simona Tagli, al contrario, continua ad essere molto seguita dai fan che ha conquistato nella Casa più spiata d'Italia, anche per il suo legame con Beatrice Luzzi.

Un rapporto nato tra due dei 'bersagli' preferiti nella Casa

L'amicizia tra le due protagoniste della versione italiana di The Big Brother, ha incuriosito il pubblico e infastidito molti concorrenti. Dopo che l'ex attrice di Vivere non poteva più essere nominata, avendo raggiunto la finale, hanno spostato il bersaglio proprio sulla showgirl e conduttrice, nominandola sempre.

Simona Tagli e Beatrice Luzzi: Un'amicizia nata al Grande Fratello

Questa situazione ha saldato il rapporto tra Beatrice e Simona che recentemente ha svelato che le due donne, oltre ad essersi scambiati i numeri di telefono, hanno intenzione di realizzare il viaggio in Sardegna di cui avevano parlato quando erano coinquiline, come ha ricordato in una diretta su Instagram con lo staff della FUXIA SMM.

"Noi quando siamo uscite dalla casa ci siamo trincerate nelle nostre case, anche perché era Pasqua e non c'è stato ancora modo di sentirci, ma prima o poi questo accadrà. Anzi appena uscita dal Grande Fratello le ho detto 'Beatrice questo è il mio numero di telefono', chiamami quando vuoi e sto aspettando che mi chiami", ha spiegato.

A proposito del viaggio, la Tagli ha aggiunto: "Noi dobbiamo andare in Sardegna e quindi dobbiamo organizzare questo viaggetto. Abbiamo coniato un hastag: '#letagliuzziì, un hastag più bello di così, dopo i tagli della Tagli non poteva esserci".

La mancata solidarietà femminile al Grande Fratello

Un altro tema che accomunava le due concorrenti era la solidarietà tra donne, un argomento che non ha trovato terreno fertile tra le altre coinquiline: "La lealtà che dovrebbe nascere tra donne sempre, perché noi donne dobbiamo sostenerci alla grande e questo è stato il connubio che si è creato tra di noi all'interno della casa. Una cosa molto strana perché non ho tantissime amiche nella vita".

"Non so ancora se la Luzzi sarà mia amica - ha concluso Simona Tagli - ma mi sono follemente innamorata di lei, perché è una donna da sostenere e io avrei dato la vittoria alla Beatrice, purtroppo così non è stato, prendiamo atto di tutto quanto, ma doveva vincere lei".