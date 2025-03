Grande Fratello, Shaila demolisce Zeudi: "Gioca sporco, se la scopri piange e tira fuori padre, abbandono..."

Da quando ha fatto pace con Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta ha messo "una taglia sulla testa" delle sue quasi ex amiche del Grande Fratello, Chiara Cainelli e soprattutto Zeudi Di Palma. Sembra che tra le due campane sia ormai guerra aperta, anche se per il momento unilateralmente. Se l'ex Miss Italia si è scagliata soprattutto contro il modello milanese, pur avendo discusso con Chiara, l'ex velina non ha risparmiato tutto il veleno possibile.

L'attacco di Shaila a Zeudi: "Questi giochi non mi piacciono"

Riflettendo sul suo ritrovato amore con Spolverato, la ballerina partenopea ha dovuto però rivedere il suo rapporto con Chiara e Zeudi all'interno della Casa, tacciandole come "persone sbagliate" perchè, a suo dire, aveva approfittato del momento di debolezza non per farla ragionare ma solo per affossare il modello milanese.

Nel mirino di Shaila è finita soprattutto Zeudi (che evidentemente non ha mai "perdonato" per il posto da terza finalista), e infatti ieri pomeriggio, parlando con Mariavittoria e la Cainelli, ha affermato: "Lei non vuole un'amica, vuole un'alleata, sveglia Chiara! Lei è una grande giocatrice. Ti usa come strumento. L'ho rivalutata come persona e non mi piace per nulla. Cosa ci sta nascondendo? Lei ci prende per i fondelli".

Shaila però non si è fermata qui e ha cercato un confronto con la diretta interessata. "Tu Zeudi ti sei avvicinata a noi quando litigavi con Helena, quando stavi male con noi ti riavvicinavi ad Helena, ma cos'è un giochino?" ha tuonato l'ex velina.

"Io non so chi sei veramente. A me questi giochi non mi piacciono. Tu predichi bene e razzoli male. Io ti vedo fare la giocatrice. Io non ci vedo chiaro e te lo dico adesso". Zeudi, ormai abbastanza da copione, messa di fronte al severo giudizio su di sè, è scoppiata in lacrime.

Shaila mette in guardia Lorenzo: "Lei è in competizione con te, gioca sporco"

In serata la ballerina ha raccontato gli ultimi sviluppi della vicenda al suo ritrovato fidanzato e ha voluto metterlo in guardia (pur se Lorenzo è stato il primo del loro "clan" a parlare apertamente male della Di Palma): "Lei è solo attenta al gioco. Lei ha costruito tutti i rapporti con grande furbizia. Io sono una polla e ci sono cascata".

Shaila ne è convinta: Zeudi Di Palma vuole affossare Lorenzo perchè ha capito che lui è il giocatore più forte. "Lei sa che tu sei forte e amato ed è in competizione con te. E un giocatore cosa fa per vincere? Butta giù le pedine forti. Lei vuole vincere. Solo io posso parlare male del mio fidanzato perché sono arrabbiata, lei ha usato questa mia rabbia come arma contro di te e non lo permetterò mai più".

Poco dopo è arrivato l'affondo finale: "Quando la scopri piange, butta fuori i suoi problemi personali, il padre, l'abbandono... gioca sporco. Mi sento usata per tante cose da lei, non è leale, gioca sporco. Pure io ho tanti problemi e non uso gli altri ai fini dei miei scopi. Usa gli altri, sono cavoli loro, ma fallo con me e sono cavoli tuoi! Adesso è tutto chiaro, lei è tale e quale a Helena. Quella è di Scampia, ma io sono di Secondigliano! Piange e si lamenta, ma poverina sto ca..o. Quella se le crea le situazioni, si mette sempre in mezzo per fare la vittima. Tutto quello che dice sa quando e come dirlo".