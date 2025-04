Grande Fratello, scoop di Alfonso Signorini: nasce una nuova coppia tra due concorrenti dell'ultima edizione

Nel nuovo episodio di Boom, il format social ideato e condotto da Alfonso Signorini, il volto simbolo del Grande Fratello ha lanciato uno spoiler che ha immediatamente acceso la curiosità degli spettatori del reality: due ex concorrenti dell'ultima edizione avrebbero iniziato a frequentarsi dopo la fine del programma.

Amanda e Iago: un legame che si rafforza fuori dalla Casa

Come già ipotizzato negli scorsi giorni da alcuni fan, sulla base di una Instagram Story pubblicata da Stefania Orlando, sembrerebbe proprio che la neo-coppia sia formata da Amanda Lecciso e Iago Garcia. Lo scoop è arrivato durante una chiacchierata tra Signorini e Loredana Lecciso, sorella di Amanda. Il conduttore ha dichiarato senza mezzi termini:

"Ti do uno spoiler: tra Amanda e Iago sta iniziando a esserci una bella frequentazione." "Un paio di giorni fa li ho sentiti al telefono ed erano a cena insieme, intanto c'è una bellissima amicizia ed è già una cosa bella", ha replicato Loredana. Un'affermazione che ha dato ulteriore forza ai sospetti dei follower, che avevano già notato una certa vicinanza tra i due anche fuori dalla Casa più spiata d'Italia.

I fan notano la complicità tra i due ex gieffini

Amanda e Iago, infatti, hanno condiviso diverse storie insieme sui rispettivi profili social e, quando non lo facevano direttamente, ci pensavano i fan a segnalare incontri tra i due in ristoranti e locali, dove tentavano - invano - di godersi un po' di privacy. Durante il programma, la Lecciso e l'attore spagnolo avevano già mostrato un rapporto molto stretto. L'attore spagnolo aveva manifestato un certo interesse per l'ex gieffina, cognata di Al Bano, ma Amanda aveva scelto di portare avanti il suo percorso nel reality in modo indipendente.

I fan notano la complicità tra Amanda e Iago sui social

A riaccendere i riflettori su di loro è stata anche Stefania Orlando, che pochi giorni fa ha pubblicato una storia Instagram in cui si trovava in compagnia di Amanda e Iago, scrivendo nella caption: "Vi amo, amatevi." Una frase che ha inevitabilmente alimentato le voci su una possibile relazione, voci ora parzialmente confermate proprio da Alfonso Signorini.

Resta da vedere se i due renderanno ufficiale la loro frequentazione o se preferiranno vivere questo nuovo legame lontano dai riflettori. Nel frattempo, i fan non smettono di sperare in un nuovo amore nato tra le mura della Casa dopo quelli tra Mariavittoria e Tommaso e Helena e Javier.