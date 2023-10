Grande Fratello: Samira eliminata, nomination e riassunto della puntata del 19 ottobre

La dodicesima puntata del Grande Fratello, andata in onda su Canale 5 il 19 ottobre, ha visto l'eliminazione di Samira Lui, la modella di padre senegalese e madre italiana nata ad Udine. Nel corso della serata Alfonso Signorini ha presentato una lettera di Heidi Baci, uscita lunedì scorso di sua volontà, l'imprenditrice non ha salutato Massimiliano Varrese.

La dodicesima puntata del Grande Fratello in pillole

Heidi manda una lettera senza menzionare Massimiliano

All'inizio della dodicesima puntata del Grande Fratello, si è affrontata l'uscita di Heidi dalla Casa più spiata d'Italia. La giovane, cresciuta a Pescara, ha preso la decisione di seguire il consiglio del padre, il quale le ha suggerito di tornare a casa, anche per allontanarsi da Massimiliano Varrese, l'attore che si era avvicinato a lei. Il padre, ribadendo il proprio dissenso, ha espresso le proprie preoccupazioni riguardo a Varrese in diretta televisiva.

Heidi ha inviato una lettera per congedarsi dai suoi ex coinquilini, spiegando di aver compreso la scelta dei suoi genitori: "Nella vita esistono delle priorità. La mia famiglia aveva bisogno di me". Alla fine del messaggio, ha salutato espressamente Letizia e Vittorio, senza menzionare Massimiliano. Quest'ultimo, precedentemente, aveva ricevuto la visita della madre giunta a Cinecittà per sostenerlo.

Tutti (ancora) contro Beatrice

Anche nella puntata del 19 ottobre, i concorrenti del Grande Fratello si sono schierati contro Beatrice Luzzi, creando l'impressione di un attacco di gruppo verso di lei. Questo atteggiamento ha contribuito a rendere l'attrice ancor più simpatica agli occhi del pubblico che segue il programma e partecipa alle votazioni.

Beatrice e Giuseppe: storia terminata?

Beatrice e Giuseppe Garibaldi stanno per dirsi addio; l'attrice non ha gradito il modo in cui lui ha parlato della loro relazione con gli altri coinquilini. "Giuseppe ha 30 anni, ha il diritto di avere dei figli e una famiglia. Lo vedo già padre, non me la sento di privarlo", ha dichiarato Beatrice, sottolineando che la loro storia non può perdurare dopo la fine del reality show.

Samira è la meno votata dal pubblico

Samira Lai è risultata essere la concorrente meno votata dal pubblico, un'eliminazione che ha generato qualche perplessità. La modella è attesa a Napoli il 29 ottobre, dove sarà ospite di Tutto Sposi. Nel tentativo di dissipare ogni dubbio, il profilo Instagram della modella ha dichiarato: "Qualsiasi notizia riguardante un'eliminazione programmata di Samira al fine di partecipare a una sfilata è completamente falsa. Il brand presenterà la collezione di cui Samira è testimonial." Di seguito, le percentuali della votazione della scorsa serata:

Grecia Colmenares 56.48%

Valentina Modini 19.78%

Rosy Chin 12.17

Samira Lui 11.57

Immuni e Nomination della dodicesima puntata

Immuni

Paolo

Ciro

Anita

Massimiliano

Giuseppe (scelto da Cesara Buonamici)

Angelica (scelta da Cesara Buonamici)

Nomination

Rosy nomina Beatrice

Beatrice nomina Giselda

Giselda nomina Beatrice

Letizia nomina Beatrice

Alex nomina Beatrice

Valentina nomina Grecia

Grecia nomina Rosy

Vittorio nomina Beatrice

Fiordaliso nomina Vittorio

Ciro nomina Grecia

Massimiliano nomina Beatrice

Anita nomina Beatrice

Giuseppe nomina Valentina

Paolo nomina Beatrice

Angelica nomina Beatrice

In nomination si trovano Beatrice, Grecia, Giselda, Rosy, Valentina e Vittorio. Il concorrente più votato sarà il favorito della casa e nella puntata del 23 ottobre avrà il potere di decidere chi mandare al televoto, questa volta eliminatorio tra gli altri nominati.