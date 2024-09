Grande Fratello 2024, ritorna la diretta 24 ore: tutti gli appuntamenti della settimana

Lunedì 16 settembre prende il via la diciottesima edizione del reality show di Canale 5, ecco tutte le novità rispetto alla precedente stagione.

Domani, lunedì 16 settembre, prende il via il Grande Fratello 2024, diciottesima edizione del programma, la sesta condotta da Alfonso Signorini. Anche quest'anno il reality show è pronto a sorprendere il pubblico con un mix di volti noti e concorrenti comuni. Il cast è stato completamente rivelato nelle scorse settimane. Al fianco di Signorini ci saranno Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, Rebecca Staffelli sarà la voce del web.

Le novità del Grande Fratello

Al centro del format, come sempre, le storie personali dei protagonisti, che vivranno fianco a fianco all'interno della famosa Casa. Alcuni di loro sono già ben conosciuti al grande pubblico per essere legati al mondo dello spettacolo o per vicende attuali, mentre altri offriranno la possibilità di scoprire volti nuovi e inediti racconti di vita.

Questa convivenza forzata sarà l'ingrediente principale che spingerà i concorrenti a mostrare il loro lato più autentico, portando alla luce esperienze, emozioni e conflitti. Ogni concorrente si contenderà il premio finale di 100.000 euro, il cinquanta per cento sarà dato in beneficenza, un traguardo ambito che renderà la competizione ancora più intensa.

Beatrice Luzzi debutta come opinionista al Grande Fratello 2024

Una delle grandi novità di questa edizione è l'inaugurazione del nuovo Villaggio di Grande Fratello, situato presso i Lumina Studios di Roma. Qui sorgerà una Casa totalmente rinnovata che, con i suoi 1.750 mq, sarà lo scenario in cui si svolgeranno le dinamiche di gioco e i momenti più significativi.

Gli appuntamenti televisivi

Anche lo studio è stato aggiornato per accogliere al meglio le due dirette settimanali previste in prima serata su Canale 5, a partire da lunedì 16 e giovedì 19 settembre. Oltre agli appuntamenti principali, i fan potranno seguire il Grande Fratello 24 ore su 24 grazie alla copertura in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre) e Mediaset Infinity (sito e app). Inoltre, La5 (canale 30 del ddt) offrirà collegamenti giornalieri dal lunedì al venerdì alle 13.30 e 19.20, e tutti i giorni dalle 00.30.

Il cast dei concorrenti