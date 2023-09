Grande Fratello: riassunto della sesta puntata: liti, preferita e nomination

La sesta puntata del Grande Fratello ha visto il pubblico scegliere il concorrente preferito tra quelli finiti in nomination. Beatrice Luzzi è risultata l più votata dal pubblico che le ha regalato l'immunità per il prossimo televoto. Nel corso della serata ci sono state anche liti e in quattro sono finiti al televoto eliminatorio.

Riassunto della puntata del Grande Fratello del 28 settembre

Le liti

Beatrice e Massimiliano

Anche questa sera Beatrice Luzzi è stata al centro delle critiche dei suoi coinquilini che ormai l'hanno presa di mira, rendendola in questo modo la favorita dal pubblico. Un accanimento che la stessa attrice prova a spiegare a Cesara Buonamici: "Faccio fatica a capirlo, ho provato ad essere generosa con tutti, preferiscono nominare me e no nominarsi tra di loro".

Il rapporto tra Massimiliano e Beatrice, nonostante i numerosi chiarimenti, continua a vivere di alti, ma soprattutto bassi. Nella clip mandata in onda, Varrese accusa la collega di essere "falsa e finta" e afferma di non volerci avere nulla a che fare. Beatrice si dice allibita del comportamento del suo coinquilino, mentre Cesara spera che i due trovino un punto d'incontro "perché mi sembra che ci sia interesse reciproco".

Nella seconda parte della serata c'è stato un confronto tra Anita e Heidi, chiamate in Mystery. Anita sospetta che Heidi stia replicando lo stesso comportamento che ha avuto con Massimiliano anche con Vittorio. Dall'altro lato, Heidi ritiene che Anita sia falsa.

Anita e Heidi

Anita non ritiene di aver esagerato nel manifestare la sua opinione: "Ti ho visto guardare Massimiliano, è vero?" e Heidi conferma. "Ho pensato che il tuo atteggiamento sia lo stesso, sia con Massimiliano che con gli altri." Heidi, tuttavia, è dell'opinione che Anita abbia cercato solo di giustificarsi.

La questione poi si sposta sul rapporto fra Heidi e Vittorio. Anita racconta che in Casa c'è la convinzione diffusa che tra i due ci sia un interesse reciproco. Heidi risponde con indifferenza e chiarisce: "Con Vittorio ho sempre parlato, fin dall'inizio."

Il corteggiamento di Massimiliano

Il Grande Fratello per ora non propone nessuna storia d'amore ed ecco alloraAlfonso Signorini spingere per il rapporto tra Massimiliano ed Heidi. L'attore ha accusato Valentina Modini di averlo etichettato come un uomo che ci prova con tutte le ragazze. Signorini invita Massimiliano a moderarsi e a volare più basso, riferendosi ad una frase dell'attore "sai quante donne mi stanno aspettando fuori".

Nel corso della discussione, Heidi si tocca i capelli, gesto interpretato da Signorini come un gesto di seduzione. Heidi nega l'interesse per Massimiliano "Lui non mi piace", ma Signorini e Cesara non sono convinti, pensando che la ragazza potrebbe non essere del tutto disinteressata a Varrese.

Le Storie del Grande Fratello

Questa settimana Letizia Petris ha raccontato la sua storia. I genitori di Letizia, Sara e Osvaldo, si sono incontrati nella comunità di San Patrignano, dove la concorrente è cresciuta. Letizia condivide: "Mia mamma aveva paura che rifacessi i suoi stessi errori".

Deve a sua madre il rigore, l'educazione e il senso di controllo. La parte più fantasiosa ed estroversa è invece ereditata da suo padre, il grande amore e compagno di giochi e confidenze. "Un amore così non lo si rivive", ha affermato la ragazza, aggiungendo con emozione: "Fino all'ultimo è stato un papà". Letizia nel giardino della casa ha potuto riabbracciare sua madre.

La sorpresa

Ciro Petrone ha ricevuto una pizza ed una lettera della fidanzata. "Questo è il simbolo del mio amore per te", scrive Federica riferendosi alla pizza. La fidanzata lo invita a superare i momenti di sconforto "Ti seguo sempre e mi manchi tantissimo. Io sono qui ad aspettarti", ha aggiunto.

Esito del televoto, divisione dei concorrenti e nomination

Il concorrente preferito dal pubblico

Tra i concorrenti finiti in nomination il pubblico ha scelto il suo preferito, dandogli la possibilità di essere immune al prossimo televoto. Beatrice è stata la più votata. Ecco le percentuali: Beatrice34%, Giselda 27%, Vittorio 23%, Arnold 9%, Grecia 7%.

La maggior parte dei coinquilini appare contrariato ed incredulo da questo esito. Beatrice sceglie Giselda come concorrente da mandare in nomination

Concorenti nel tugurio

Il gruppo che vivrà nel tugurio viene deciso tramite sorteggio. Nella Mistery vanno Beatrice e Rosy, davanti a loro due piramidali, ma solo uno ha il fondo dorato. Rosy pesca quello dorato, il suo gruppo va nella Casa, quello di Beatrice si trasferisce nel tugurio.

Le nomination

La quinta puntata si chiude con le nomination, quelle dei 'tugurati' sono state palesi, i concorrenti che vivono nella casa hanno votato nel segreto del confessionale

Nomination degli inquilini della casa

Samira nomina Grecia, Grecia nomina Ciro, Ciro nomina Grecia, Anita nomina Vittorio, Garibaldi nomina Arnold, Rosy nomina Grecia, Lorenzo nomina Grecia, Arnold nomina Grecia, Vittorio nomina Samira,

Nomination Tugurati

Beatrice nomina Angelica, Marco nomina Valentina, Alex nomina Fiordaliso, Heidi nomina Marco, Angelica nomina Valentina, Massimiliano nomina Valentina, Letizia nomina Valentina, Paolo nomina Valentina, Fiordaliso nomina Marco, Valentina nomina Alex

I concorrenti in nomination Giselda, Grecia, Valentina e Marco. Il meno votato nella puntata in onda lunedì 2 ottobre sarà eliminato e dovrà abbandonare il Grande Fratello.