Pamela Petrarolo ha avuto un malore improvviso al Grande Fratello: che cos'è successo

Complice un massaggio arrivato in un momento sbagliato, Pamela Petrarolo si è accasciata a terra per un malore improvviso, facendo preoccupare tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello.

Attimi di paura nella casa del Grande Fratello per Pamela Petrarolo, che ha accusato un malore improvviso ed è subito stata soccorsa dai suoi compagni d'avventura. Per fortuna non si è trattato di qualcosa di grave, e infatti la concorrente non ha dovuto neppure allontanarsi momentaneamente dal resto del gruppo, ma ha generato in ogni caso parecchia preoccupazione.

Cosa è successo a Pamela Petrarolo

Tutto è successo ieri dopo pranzo, quando Shaila Gatta si è offerta di fare un massaggio all'ex ragazza di Non è la Rai. Forse perchè aveva mangiato da poco, Pamela Petrarolo ha capito subito di non stare molto bene. "Sento che mi sta risalendo il pollo con il riso" ha detto subito la concorrente, prima di avere un piccolo mancamento. Immediato il soccorso dei suoi compagni d'avventura, che sono corsi verso di lei, chi cercava di sostenerla, chi provava invece a rasserenarla.

Solo Helena Prestes ha avuto la lucidità per consigliare una delle cose essenziali in questi casi: non rimanere tutti intorno a Pamela ma lasciarle sufficiente spazio per poter respirare.

Mentre Shaila Gatta, artefice del massaggio "incriminato", la aiutava a respirare più lentamente, mentre Eleonora Cecere le sollevava le gambe, a rassicurarla c'erano le parole di Enzo Paolo Turchi. Immediato il soccorso anche di Luca Calvani, come si vede dalle clip: "Vuoi andare in bagno? Ti senti meglio? Vuoi riposare?".

Dopo pochi minuti, passato il momento peggiore, Pamela Petrarolo ha subito dichiarato di sentirsi meglio, rendendo inutile l'eventuale soccorso del personale medico della produzione.

La Petrarolo, che partecipa al reality come unico concorrente insieme a Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere, come lei ex Ragazze di Non è la Rai, avrà certamente modo di raccontare nei dettagli l'accaduto domani sera su Canale 5, quando, in prima serata, andrà in onda la quarta puntata stagionale del Grande Fratello.