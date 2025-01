Grande Fratello, Pamela Petrarolo commenta l’abbandono di Jessica Morlacchi: “Lei con gli uomini svalvola”

Mercoledì 8 gennaio, durante la ventunesima puntata del Grande Fratello, sono finite in nomination d'ufficio tre concorrenti: Ilaria Galassi, Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Quest'ultima, per protesta contro la decisione della produzione, ha deciso di abbandonare il programma. La sua decisione ha suscitato reazioni forti all'interno dalla Casa, oggi Pamela Petrarolo ha usato toni duri, ma allo stresso tono affettuosi, commentando la decisione dell'ex coinquilina.

Pamela commenta l'uscita di Jessica

Secondo la Petrarolo, la cantante avrebbe mollato troppo facilmente, un gesto che lei considera una vera e propria sconfitta per chiunque entri in un programma come il Grande Fratello. Pamela ha dichiarato: "Jessica, sei proprio una str.nza, se mi senti. Una grandissima str.nza. Hai mollato, non si molla. Te l'ha detto pure tuo padre: chi si ritira dalla lotta, è una gran figlia di una...".

Pamela non si è fermata alla critica dell'abbandono, ma ha sottolineato come Jessica fosse riuscita a entrare nella Casa con un percorso faticoso, dimostrando forza, divertimento e talento. Tuttavia, ha accusato la concorrente di essersi persa, di essersi fatta sopraffare dalle dinamiche amorose e di essersi rovinata per i suoi legami con Giglio prima e Luca dopo.

Jessica Morlacchi la sera in cui ha abbandonato il Grande Fratello

"Con gli uomini svalvola! Si è rovinata, con Giglio è diventata un'altra cosa, con Luca... ma chi caz.o gliel'ha fatto fare! Lei non doveva neanche guardarli gli uomini, doveva viaggiare per se stessa, fare un percorso da sola." Pamela non ha risparmiato neppure una riflessione più profonda sul comportamento di Jessica, cercando di comprenderne la natura.

L'ex Non è la è la Rai, da mercoledì lei ed Ilaria gareggiano come concorrente singolo, ha spiegato che la cantante è una donna che ha bisogno di sentirsi amata e che da tempo cerca un amore che la faccia sentire importante. Questa ricerca di affetto è, secondo Pamela, la causa principale delle sue scelte impulsive e della sua fragilità emotiva.

"Lei te lo dice proprio: si infogna, si intrippa, perde la ragione, perché il cervello le frulla." Secondo Pamela, Jessica ha agito così perché, come tutti, ha bisogno di sentirsi amata, di essere vista e di non sentirsi mai sola, per questo motivo ha cercato di giustificare alcuni comportamenti di Jessica.

Pamela ha sottolineato che la Marlocchi è in fondo una persona buona, che si è ritrovata a cadere in una trappola difficile da evitare. "Queste sono tutte cose per cui io alcuni suoi atteggiamenti li giustifico: è una donna fragile, è una donna buona. Ed è stata a scema a cadere nella trappola in cui poi si è ritrovata, di andata senza ritorno."