Grande Fratello, Omer accusa Jonas in confessionale: “È invidioso e geloso”

Nel daytime del Grande Fratello, Omer si è sfogato in confessionale contro Jonas dopo la lite in cucina. Anche gli altri gieffini si sono espressi sulla lite e Mattino 5 ha mostrato immagini inedite dello scontro,

Nel daytime del Grande Fratello andato in onda oggi, è stata mostrata la lite tra Omer Elomari e Jonas Pepe, uno scontro che ha acceso gli animi all'interno della Casa. Subito dopo, entrambi i concorrenti sono stati protagonisti di confessionali in cui hanno raccontato la propria versione dei fatti, mentre Federica Panicucci ha mostrato un nuovo video della mancata rissa.

I confessionali di Omar e Jonas

Il gieffino di origini siriane ha ribadito di non tollerare alcuni atteggiamenti del coinquilino, dichiarando: "Non voglio alzare ancora una volta la tensione, ma è una persona invidiosa, gelosa. Lo vedono dagli occhi, da come mi guarda." In un secondo confessionale, Omer ha ribadito la sua posizione, criticando il comportamento del compagno d'avventura: "Voleva fare la scena che era forte. Ma vai, va. Io non posso sopportare questi comportamenti. Nessuno può sfogarsi in quel modo nei confronti di qualcun altro. Non lo permetto proprio a nessuno."

Jonas, dal canto suo, ha ammesso di non aver mai provato simpatia nei confronti di Omer e di aver parlato di lui alle spalle: "È l'unica persona di cui ho parlato male da quando ho messo piede in questa Casa, ha proprio dei modi di fare che non fanno parte di questo posto. Ci vorrebbe un clima sereno nella Casa. Le persone che stanno qua devono essere a modo."

Una foto della rissa sfiorata tra Omer e Jonas

Gli altri concorrenti del Grande Fratello commentano lo scontro

Anche Francesca è intervenuta in confessionale, sottolineando che entrambi hanno esagerato nei toni: "Per me hanno esagerato tutti e due. A Jonas ho detto che non avrebbe dovuto dire 'deficiente' a Omer, il quale non doveva reagire in quel modo."

Anche altri concorrenti hanno commentato l'accaduto. Rasha ha affermato che il contrasto tra Omer e Jonas sarebbe dovuto alle loro differenze di carattere: "Non avrebbero avuto questo tipo di rapporto." Domenico, invece, ha sostenuto che Omer non sia ancora stato compreso fino in fondo: "Non è stato ancora tanto capito perché forse ha dei modi a sua volta sbagliati, però fondamentalmente è un bravissimo ragazzo. Per me entrambi hanno sbagliato. Quella discussione non avrebbe dovuto accendersi perché era una sciocchezza."

Le immagini di Mattino Cinque sulla lite

Durante la puntata odierna di Mattino Cinque, Federica Panicucci ha mostrato immagini inedite della rissa sfiorata tra Jonas e Omer, due concorrenti che sembrano ormai ai ferri corti. Il motivo apparente della lite? Una pizza nel forno. Tutto è iniziato in cucina, quando Jonas si è avvicinato al forno per controllare la cottura della pizza. Da dietro, Omer lo ha fermato dicendo: "Non è pronto, non è pronto."

Nonostante ciò, Jonas ha insistito per aprirlo comunque. Omer ha allora replicato: "Prego, ma l'ho appena visto io, prego!" A quel punto il modello ha alzato i toni, rispondendo: "Ma sti caz.i? Voglio vedere pure un attimo io, posso?" Da lì la situazione è degenerata, dando vita a uno scontro verbale accesissimo.