Grande Fratello, Mirko entra nella Casa come ospite? Ecco la sua risposta

Sono diversi i giorni che si susseguono voci riguardo a un possibile ritorno di Mirko Brunetti nella Casa del Grande Fratello. Secondo indiscrezioni, l'ex concorrente di Temptation Island potrebbe entrare come ospite nel loft di Cinecittà per una settimana, esplorando la possibilità di ricucire il legame sentimentale con Perla.

Il Ritorno di Mirko Brunetti nel Grande Fratello: Voci e Smentite

Mirko Brunetti, al centro di queste speculazioni, ha deciso di parlarne in prima persona con i suoi follower di Instagram, L'imprenditore, che sul social conta 575 mila follower in una delle storie, ha risposto con ironia a queste anticipazioni diffuse dai soliti ben informati.

La Smentita di Mirko su Instagram

"Ho visto che tutti sapete che entrerò ospite in Casa. Mi fa sorridere perché c'è un piccolo problema. Lo sanno tutti, ma io no - detto Mirko - Perché non è così ed è anche abbastanza impossibile che lo venga a sapere prima che lo sappia io. Quindi ci tenevo a dire questa cosa".

La risposta di Mirko sembra mettere un punto fermo al suo possibile ritorno nella casa dalla quale è uscito dopo un televoto eliminatorio. In quell'occasione Brunetti fu penalizzato dalla decisione dei perletti, come si chiamano su X i fan della coppia Mirko-Perla, di dare i loro voti solo alla Vatiero.

Il Supporto dei Fan e l'aereo con lo Striscione

Recentemente, un aereo ha sorvolato la Casa del Grande Fratello con uno striscione a sostegno di Mirko. "No Mirko No Gf. Manchi #mirkospite", era scritto sul messaggio, accolto con entusiasmo da Vittorio e Beatrice. "Mi manca Mirko, mi manca chiacchierare con lui, ti mando un bacetto", ha detto l'ingegnere.

Il gesto ha evidenziato il desiderio dei sostenitori di rivedere Mirko nel contesto televisivo, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Accuse e Difese: Mirko vs Giuseppe

Nelle ultime puntate Mirko è stato particolarmente apprezzato per alcuni interventi dallo studio del Grande Fratello durante le dirette del programma. In particolare, Mirko ha difeso Perla, attaccando Giuseppe, secondo Brunetti il concorrente ci starebbe provando in maniera subdola con la sua ex fidanzata.

Alle accuse di Mirko, Giuseppe è riuscito a replicare solo dicendo "Stai rosicando perchè io sto qua e tu sei uscito". "Guarda Giuseppe per come sta andando ultimamente e per quello che vedo, stare qui è un premio, ti dico la verità", riferendosi alle numerose polemiche nate per il comportamento di alcuni concorrenti del reality show.