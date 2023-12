Grande Fratello, Mirko Brunetti è pronto a fare il tronista: 'Perla e Greta? Ho chiuso con entrambe'

Da Temptation Island a Uomini e Donne, passando per il Grande Fratello, Mirko Brunetti si è dichiarato pronto, durante un'intervista a Chi, a sedersi sul trono televisivo più ambito d'Italia. L'imprenditore ha affermato di considerare conclusa sia la sua relazione con Greta che quella con Perla.

Rottura con Greta

Mirko ha raccontato che Greta e Perla non fanno più parte della sua sfera sentimentale. Con Greta, la rottura è stata accentuata dall'attacco della madre_ di lei, ma Mirko ha sottolineato la differenza di vite tra loro. Ha dichiarato di aver chiuso con Greta perché lei lo ha lasciato, aggiungendo che le tensioni erano presenti già da alcuni mesi.

Le parole di Mirko

"Con Greta ho chiuso perché mi ha lasciato, sono successe troppe cose. Ho capito che viviamo due vite troppo diverse. Non mi è piaciuto come mi ha attaccato sua madre per difendere la figlia, ci sono rimasto male. Greta da quest'estate mi ha messo troppe volte in difficoltà, ha pensato più a se stessa che alla parola insieme. Con Greta ho chiuso perché mi ha lasciato", ha detto al settimanale.

"Non ho mai voluto un figlio"

Mirko ha anche chiarito la controversa dichiarazione di Greta al Grande Fratello, dove aveva svelato che lui volesse un figlio. "Una volta non abbiamo preso precauzioni durante i rapporti intimi e ci siamo domandato cosa sarebbe potuto accadere. Io le ho detto che mi sarei preso le mie responsabilità, come hanno fatto i miei genitori con mio fratello, che è arrivato quando avevano 17 anni. Non abbiamo mai detto 'Vogliamo un figlio".

Il rapporto tra Mirko e Perla

Il rapporto con Perla è terminato sei mesi fa, nonostante la loro complicità. Mirko ha sottolineato che aveva bisogno di tempo per riflettere, senza voler tornare indietro. Ha spiegato che la partecipazione a Temptation Island era stata un tentativo di capire la situazione, non per cercare popolarità.

"Con Perla ho chiuso sei mesi fa, bisognerebbe ricordarlo. Ho bisogno di stare da solo per chiarirmi le idee. Voglio farmi conoscere per come sono e non per il triangolo. Io e Perla eravamo in crisi e Temptation ci sembrava l'ultima occasione per capire dove stessimo andando.

"Non abbiamo mai pensato alla popolarità, a quello uno ci pensa dopo. Quello che mi dava fastidio è che, parlando con gli altri, mi accusava di essermi spento, pensava che fossi la causa dei suoi problemi, di essere diventata così perché ero apatico, ma era il contrario."

In futuro da tronista

Mirko ha iniziato la sua avventura televisiva in un programma prodotta da Maria De Filippi e gli piacerebbe continuarla nel dating show della conduttrice. Brunetti, infatti, si vede bene nei panni del tronista, magari nella prossima stagione. "Sono sincero, lo farei, magari non subito, ma solo come tronista, non come corteggiatore".